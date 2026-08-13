Suspenden clases presenciales en Chocó tras sismo que deja 13 muertos y más de 24.000 afectados

Chocó

Las autoridades del Chocó suspendieron de manera preventiva las clases en todos los niveles educativos del departamento, como medida para proteger la integridad de estudiantes y docentes, luego del sismo que ha dejado 13 personas fallecidas, 182 heridas y 24.662 afectados, según el más reciente informe de la Sala de Crisis Nacional.

La decisión, anunciada por el secretario de Educación, Rosvier Armando Mosquera Tamayo, se mantendrá hasta que se completen las verificaciones de infraestructura y se confirmen las condiciones de seguridad para el retorno a las aulas. Directivos, docentes, estudiantes y padres de familia fueron invitados a no asistir a las sedes escolares mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

El objetivo de la medida es revisar el estado de las instalaciones, identificar posibles daños causados por el temblor, evaluar los niveles de riesgo en cada establecimiento y determinar áreas seguras que puedan habilitarse para retomar el servicio educativo. Las jornadas suspendidas serán reprogramadas de acuerdo con el calendario académico vigente, con el fin de garantizar el cumplimiento de la intensidad horaria y de las semanas lectivas.

La Gobernación del Chocó, a través de la Secretaría de Educación, reiteró el llamado a la comunidad educativa a mantener la calma, permanecer en lugares seguros y atender únicamente la información oficial. El seguimiento a la situación será permanente y cualquier decisión sobre el reinicio de clases se comunicará de forma oportuna, priorizando siempre la protección de la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y personal administrativo.