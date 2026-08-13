Autoridades de Córdoba mantienen activos puntos de acopio para familias afectadas por terremoto
Los lugares dispuestos son el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora y el Estadio de Béisbol 18 de Junio de Montería
Montería
Las autoridades de Córdoba mantienen activa la recolección de ayudas humanitarias en el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora y el Estadio de Béisbol 18 de Junio en Montería, con el propósito de apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
“Colombia saldrá mucho más fuerte. Hace unos meses nosotros también lo sufrimos en Córdoba y, gracias a Dios, a la solidaridad de todo el pueblo colombiano y a la berraquera de nuestra gente, estamos saliendo adelante. Hoy, como cordobeses, debemos ponernos la mano en el corazón y devolver esa solidaridad, ese granito de arena que nos aportó todo el país”, expresó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.
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En el caso del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, la atención se habilita desde 8:00 a.m. hasta las 12:30 p.m., y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...