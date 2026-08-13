Asciende a 273 la cifra de muertos por el terremoto de 7,4 en Colombia, según nuevo reporte UNGRD
El director de la UNGRD, David Tamayo, confirmó que subió a 40.753 el número de familias afectadas, 3.824 heridos y 377 desaparecidos por el terremoto de 7.4. caracol.com.co
Al menos 273 personas han muerto y 3.824 han resultado heridas por el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, según ha informado el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...