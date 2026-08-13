Asciende a 273 la cifra de muertos por el terremoto de 7,4 en Colombia, según nuevo reporte UNGRD

Al menos 273 personas han muerto y 3.824 han resultado heridas por el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, según ha informado el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio: