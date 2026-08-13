¿Qué podría desplegar el Comando Sur en territorio colombiano que las fuerzas de Colombia no tengan?

Evelio Otero Jr., coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y exoficial de inteligencia, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio sobre la autorización de Colombia de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra el narcoterrorismo.

Otero aseguró que esto reafirma que la relación con Colombia ha sido muy estrecha.

“La relación data desde el principio de los años 80, pero siempre ha sido muy unida, independiente de quién sea el presidente, en cualquiera de los países, la relación es muy unida, muy significativa y muy importante”, detalló.

¿Qué podría desplegar el Comando Sur en territorio colombiano que las fuerzas de Colombia no tengan?

“Las fuerzas de Colombia en estos momentos, en los últimos cuatro años, han sido un poquito descuidadas y ha habido falta de mantenimiento en las aeronaves, pero Estados Unidos siempre ha tenido ese compromiso de ayudar, pero depende de lo que pide el gobierno colombiano, lo que necesita el gobierno colombiano”, dijo.

Además, explicó que cuando se trata de operaciones conjuntas, la planificación de cuál va a ser el operativo, cuál va a ser los ejercicios, se lleva a cabo meses antes de que de que se logren.

De hecho, afirmó que “Estados Unidos tiene el compromiso, siempre lo ha tenido, de que ayudará a mejorar y a arreglar y a aumentar la capacidad aérea de Colombia desde hace muchos años”.

¿Qué tan efectiva puede ser esta iniciativa del Escudo de las Américas sin Brasil y México?

Por otro lado, de refirió al Escudo de las Américas, al cual ya Colombia entró oficialmente, pero aún no hacen parte ni México, ni Brasil.

“Los países envueltos, Perú, Argentina, Colombia, El Salvador, Panamá, todos los países que están envueltos en este momento tienen relaciones con Brasil y con México. Así que siempre habrá colaboración, siempre habrá coordinación militar, diplomática y económica”, dijo.

Aunque aseguró que la participación de que se declaren que van a ser miembros de este grupo sería mejor, mucho más flexible y más ágil, siempre habrá una relación entre ese grupo de trabajo y los países de Brasil y México.

Y agregó: “Brasil tiene una economía muy pegada. Estados Unidos no solamente en lo que se refiere al petróleo, sino también a la fuerza aérea y a las aerolíneas privadas, existe una relación muy cercana y con México igual. El Comando Norte de Estados Unidos, que está en Colorado, trabaja constantemente con México”.

De este modo, detalló que no ser miembro de la organización, sería una decisión política que hay que respetar.

Eso sí, aclaró que lo que podría suceder es que “haya un retraso de algunos días de cualquier coordinación o de cualquier comunicación y de que haya un deseo de esos países de recibir la comunicación que este grupo y este escudo pueda ayudarlos en lograr sus objetivos militares, diplomáticos y económicos”.