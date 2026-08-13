Se registró nuevo temblor de 4.2 HOY 13 de agosto en San José del Palmar, Chocó, según el SGC

Imagen tomada de Getty Imagenes ( crédito: asbe) // Boletín del Servicio Geológico Colombiano tomada de X ( @sgcol )

Durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Le puede interesar: Atlántico moviliza su solidaridad hacia el Chocó tras el terremoto

Réplicas del temblor en Colombia

Tras un evento sísmico de esta magnitud, es habitual que se presenten movimientos posteriores conocidos como réplicas, producto del reajuste de la corteza terrestre después del sismo principal.

Por tal motivo, el SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica, de lo corrido de la semana se han registrado 163 réplicas, entre las más fuertes se encuentran:

10 de agosto de 2026 - 08:18: Magnitud de 4.8, con profundidad de 88 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia. 10 de agosto de 2026 - 10:01: Magnitud de 3.8, con profundidad de 88 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia. 11 de agosto de 2026 - 00:12: Magnitud de 3.6, con profundidad de 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia. 11 de agosto de 2026 - 00:54: Magnitud de 3.6, con profundidad de 93 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia. 11 de agosto de 2026 - 10:43: Magnitud de 3.8, con profundidad de 90 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia. 11 de agosto de 2026 - 17:29: Magnitud de 3.5, con profundidad de 91 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia. 11 de agosto de 2026 - 17:29: Magnitud de 3.6, con profundidad de 125 km, Chipatá - Santander, Colombia. 13 de agosto de 2026 - 06:22: Magnitud de 3.6, con profundidad de 94 km, Nóvita - Chocó, Colombia.

Más información: Así es el trabajo de más de 200 soldados desplegados en Cali, Pereira y Chocó tras terremoto

Temblor en el Chocó hoy

Este jueves 13 de agosto de 2026, se reportó un nuevo temblor en Colombia. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el fuerte sismo tuvo una magnitud total de 4.2 con 95 km de profundidad, con epicentro en San José Del Palmar (Chocó).

Lea más: Ni baño, ni balcón: Este es el lugar más seguro para protegerse en un temblor, según expertos

Servicio Geológico Colombiano

El 12 de agosto el Presidente Abelardo de la Espriella, confirmó las cifras oficiales que ha dejado el terremoto:

265 muertos.

3.494 heridos.

496 desaparecidos.

25.872 familias afectadas.

La actividad sísmica posterior al terremoto del 10 de agosto continúa siendo monitoreada por el Servicio Geológico Colombiano, por lo que el número de réplicas puede aumentar a medida que se registren nuevos movimientos.

Ante cualquier novedad, las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en un lugar seguro y consultar únicamente los reportes oficiales para conocer la información actualizada sobre la actividad sísmica en Colombia. El SGC dispone además de su Visor de Sismos, donde se puede consultar el registro de los movimientos detectados en el territorio nacional.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: