Niños en Santander envían cartas como gesto de solidaridad a menores afectados por el terremoto

La solidaridad por el terremoto en Colombia, del pasado lunes 10 de agosto, también está llegando a través de los niños. Rocío Ramírez, coordinadora del Banco de Alimentos en Bucaramanga contó a Caracol Radio sobre una iniciativa promovida por una institución educativa rural de Girón, en Santander.

Rocio Ramirez relató que una docente de la Institución Educativa Angulo motiva y acompaña a los niños de este colegio, quienes escriben cartas como una muestra de acompañamiento y solidaridad para enviar en este caso a una de las zonas afectadas por el terremoto.

“Sí, esto es una iniciativa de la profesora Octavia. Ella, el mes pasado, nos sorprendió porque acá nos llegó una cartica y nosotros decíamos, pues esa carta ¿para quién es? yo la abrí para leer para quién venía, cuando leí, venía para los niños de Venezuela. Ubiqué a la niña y la profesora me contó. Les contamos a otros colegios", comentó la coordinadora del Banco de Alimentos.

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La idea rápidamente se extendió a otros colegios y permitió reunir más de 300 cartas, que fueron enviadas a menores en ese país. Ahora, los estudiantes volvieron a tomar la iniciativa y prepararon nuevos mensajes, esta vez dirigidos a niños de Buenaventura.

Las cartas serán enviadas como una muestra de acompañamiento y solidaridad, mientras continúa la recepción de mensajes destinados a menores de los otros municipios afectados en el Valle del Cauca, Chocó y Risaralda.

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“Nos mandaron estas cartas tan lindas que les estaremos enviando en esta oportunidad a los niños de Buenaventura. Pero seguimos recibiendo cartas para mandarles a los otros niños de, por ejemplo, Pereira y Chocó”, agregó Rocio Ramirez.

Para Ramírez, este gesto demuestra que las formas de ayudar también pueden surgir de los niños, quienes han decidido convertirse en protagonistas de estas acciones solidarias desde sus colegios, acciones que demuestran también que para ayudar, no se requiere de grandes sumas de dinero, sino de una genuina intensión de ser aporte.