“La prioridad es rescatar el mayor número de vidas posibles”: Gobernador de Risaralda

El pasado lunes 10 de agosto, Colombia vivió uno de los terremotos más fuertes de toda su historia, fue un sismo que se sintió en varias regiones del país y así mismo tuvo efectos negativos en varias de ellas.

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Risaralda se convirtió en la zona con mayor pérdida de vidas humanas, al momento, registran casi 100 fallecidos, 578 heridos, 260 desaparecidos, 250 rescatados, 606 viviendas destruidas, 3384 viviendas averiadas, 86 edificios colapsados, 173 instituciones educativas afectadas, 13 centros de salud afectados, 17 vías y 5 acueductos destruidos.

En 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, sobre el balance y las medidas que vendrán para esta zona.

¿Seguirá creciendo la cifra de fallecidos?

“Lastimosamente tengo que decir que esta es la punta de la isla. Realmente lo que hemos evidenciado es que estamos avanzando y que día a día esas edificaciones que quedaron a punto de colapsar ya están colapsando. Estamos de verdad que haciéndolo humanamente posible con los organismos de rescate. Realmente ayer se tuvo que tomar una determinación desde la metropolitana del cierre completo del centro para evitar el ingreso de más personas y colocar en más riesgo las vidas humanas”, dijo el Gobernador.

Agregó que en este momento están trabajando para que dentro de estas primeras horas se pueda recuperar la mayor cantidad de vidas posibles en el departamento de Risaralda.

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Centros de acopio:

“Ayer estuvimos recepcionando dos aviones que llegaron con ayuda humanitaria de México, agradeciéndole a la presidenta de México, al Ejército Nacional Mexicano, a la Fuerza Aérea Mexicana, y esos aviones van a seguir llegando durante tres días al Aeropuerto Internacional Matecaña, con destino a Risaralda, Caldas. Nosotros hemos activado toda la administración, obviamente en pro de salvar la mayor cantidad de vidas posibles”.

Contó que en este momento el departamento está en alerta roja hospitalaria lo que permite que los distintos centros médicos atiendan urgencias vitales, que no colapse la red y que se pueda trabajar en el marco de esta emergencia.

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