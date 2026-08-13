Muere Prichard Colón, boxeador puertorriqueño que había quedado en estado vegetativo tras una pelea

El mundo del boxeo vuelve a recordar la historia de Prichard Colón, una de las grandes promesas del pugilismo puertorriqueño, quien falleció este jueves 13 de agosto a los 33 años, casi 11 años después de sufrir una grave lesión cerebral durante una pelea que cambió por completo su vida.

La muerte del deportista fue confirmada por su padre y exentrenador, Richard Colón. Su historia quedó marcada por el combate que disputó el 17 de octubre de 2015 frente al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena, en Fairfax, Virginia.

TORONTO, ON - SEPTEMBER 11 - Prichard Digget Colon defeated Vivian Vicious Harris (blue trunks) during the Premier Boxing Champion event at the Ricoh Coliseum on September 11, 2015. (Carlos Osorio/Toronto Star via Getty Images) / Carlos Osorio Ampliar TORONTO, ON - SEPTEMBER 11 - Prichard Digget Colon defeated Vivian Vicious Harris (blue trunks) during the Premier Boxing Champion event at the Ricoh Coliseum on September 11, 2015. (Carlos Osorio/Toronto Star via Getty Images) / Carlos Osorio Cerrar

En ese momento, Colón tenía 23 años y llegaba invicto a la pelea, con un récord de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut. Era considerado una de las figuras jóvenes con mayor proyección del boxeo puertorriqueño.

Sin embargo, durante el combate recibió varios golpes en la parte posterior de la cabeza, conocidos en el boxeo como “golpes de conejo”, impactos considerados ilegales debido al riesgo de lesiones graves en el cerebro y la zona cervical.

Colón manifestó su molestia por algunos de estos golpes durante la pelea. En el noveno asalto fue derribado por primera vez en su carrera profesional y, después del combate, comenzó a presentar síntomas que requirieron atención médica.

El boxeador fue trasladado a un hospital, donde los médicos detectaron una hemorragia cerebral y tuvieron que realizarle una cirugía de emergencia.

Posteriormente, Colón permaneció 221 días en coma. Cuando despertó, las consecuencias de la lesión cerebral le impidieron regresar al boxeo y requirió atención permanente y procesos de rehabilitación durante los años siguientes.

WINTER PARK, FL-MAY 22: Nieves Melendez, left, and Richard Colon tend to their son, former professional boxer Prichard Colon, while he lies in a vegetative state in his bedroom at his family home in Winter Park, Fla., Monday, May 22, 2017. Prichard Colon suffered a traumatic brain injury during his bout against Terrel Williams. (Photo by Phelan M. Ebenhack/For The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post Ampliar WINTER PARK, FL-MAY 22: Nieves Melendez, left, and Richard Colon tend to their son, former professional boxer Prichard Colon, while he lies in a vegetative state in his bedroom at his family home in Winter Park, Fla., Monday, May 22, 2017. Prichard Colon suffered a traumatic brain injury during his bout against Terrel Williams. (Photo by Phelan M. Ebenhack/For The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post Cerrar

Su familia documentó parte de ese proceso y compartió imágenes de sus terapias y avances, mientras el exboxeador continuaba enfrentando las secuelas de aquella noche que puso fin a su carrera.

Durante casi 11 años, la historia de Prichard Colón se convirtió también en un recordatorio de los riesgos que existen en el boxeo profesional y de la importancia de proteger a los deportistas frente a los traumatismos craneales.

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Colón, quien había llegado al deporte profesional con la expectativa de convertirse en una de las grandes figuras del boxeo puertorriqueño, murió finalmente a los 33 años, dejando atrás una carrera que terminó abruptamente y una historia que permaneció presente durante años entre los seguidores del pugilismo.