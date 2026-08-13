Juanpis González llevará “Si nos organizamos cabemos todos” al Movistar Arena de Bogotá

El comediante y creador de contenido Juanpis González, personaje interpretado por Alejandro Riaño, llegará al Movistar Arena de Bogotá con un nuevo espectáculo titulado “Si nos organizamos cabemos todos”, que se realizará el próximo 29 de agosto.

La propuesta busca reunir en un mismo escenario diferentes expresiones del entretenimiento, combinando el formato de entrevistas que ha caracterizado a Juanpis González con presentaciones musicales y la participación de reconocidos artistas colombianos.

Entre los invitados anunciados para la jornada se encuentran Feid, Carlos Vives, Kapo y Manuel Turizo, además de otros artistas que harán parte de la programación del espectáculo.

De acuerdo con la información compartida sobre el evento, la jornada comenzará a las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta las 11:00 de la noche, ofreciendo al público una programación de varias horas que mezclará conversación, humor y música en uno de los escenarios más importantes de Bogotá.

La presencia de artistas de diferentes generaciones y estilos musicales será uno de los principales atractivos del espectáculo.

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Carlos Vives representa una de las trayectorias más consolidadas de la música colombiana, mientras que Feid, Kapo y Manuel Turizo hacen parte de una generación de artistas que ha logrado posicionar la música colombiana en los mercados internacionales.

El formato también permitirá que Juanpis González mantenga uno de los elementos centrales de su propuesta: las conversaciones con personajes de diferentes ámbitos.

A esto se sumarán las presentaciones musicales, creando un espectáculo que busca combinar el entretenimiento y la actualidad con la música.

Con este espectáculo, Juanpis González prepara una nueva presentación en Bogotá que apuesta por reunir a diferentes públicos alrededor del humor, las entrevistas y la música.