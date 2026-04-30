DIAN explica: ¿Cómo preparar declaración de renta para personas jurídicas 2026? Errores frecuentes

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ofreció una guía detallada sobre la preparación de la declaración para personas jurídicas, abordando aspectos claves como quiénes están obligados a declarar, fechas importantes, formas de pago y errores frecuentes.

¿Quiénes están obligados a declarar?

Todas las personas jurídicas están obligadas a prestar su declaración de renta, a diferencia de las personas naturales. Esta obligación persiste incluso si durante todo el año gravable no hubo movimientos, ingresos o actividad económica. Muchos creen que la inactividad exime de la declaración; por eso la DIAN recomienda tener en cuenta la información oficial.

Dentro de este grupo se incluyen personas jurídicas, las sociedades extranjeras sobre sus rentas de fuentes nacionales, las sedes efectivas de administración y los establecimientos permanentes.

Fechas y formas de pago

Para las personas jurídicas, existen dos fechas importantes:

Primera cuota y declaración: Entre el 12 y el 26 de mayo.

Segunda cuota: Entre el 9 y el 23 de julio.

Según la DIAN, estas fechas se validan con el último número del NIT. Generalmente, el pago se realiza en dos cuotas, cada una correspondiente al 50 % del valor total. Hay una excepción: si el valor final a pagar es inferior a 41 UVT, el pago debe hacerse en una sola cuota.

Patrimonio bruto para efectos fiscales

La entidad precisó que el patrimonio bruto se define como el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero de los cuales se tenga posesión o aprovechamiento económico al último día del año gravable (31 de diciembre). Si bien no se posee a esta fecha, no se incluye en el patrimonio.

Los activos que forman parte del patrimonio contable incluyen efectivo y equivalentes, inversiones, cuentas y derechos por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo. Si no se es el propietario legal de un bien, pero se genera aprovechamiento económico de este, el usufructuario debe incluirlo en su información de patrimonio para la declaración de renta.

Riesgos al declarar incorrectamente

No reconocer adecuadamente el patrimonio y los pasivos puede generar sanciones por exactitud. También puede llevar a reprocesos, modificaciones de la declaración de renta que podrían obligar a corregir la declaración e incluir el valor real, que podría generar una renta gravable.

Sobre el tiempo para cobrar una declaración corregida, la DIAN tiene 5 años para realizar gestiones de cobro. Una corrección no modifica ni aumenta este plazo.

Lo que debe tener en cuenta para evitar errores en su declaración

Empresas inactivas o constituidas a mitad de año: Deben presentar la declaración de renta, incluso si los movimientos son cero, cumpliendo con el deber de estar constituidas.

Saldo a favor: Para solicitar saldos a favor, es importante consultar los artículos 850 en adelante del Estatuto Tributario, que establecen las periodicidades y plazos (hasta 2 años después del vencimiento del plazo para declarar).

Declaración en cero: Es posible presentar la declaración en cero si no hubo movimientos, pero se debe cumplir con la obligación formal.

Firma de contador o revisor fiscal: Es obligatoria para quienes estén obligados a tener revisor fiscal, lo cual depende de topes de patrimonio (superiores a 5.000 UVT) o ingresos (superiores a 3.000 salarios mínimos del año anterior).

Empresas liquidadas: Después de liquidar en Cámara de Comercio, se debe solicitar la cancelación del RUT. Previo a esto, se debe presentar la declaración por fracción de año, utilizando el formulario del año gravable correspondiente y seleccionando la opción “fracción de año”.