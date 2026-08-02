Cédulas que NO declaran renta en agosto 2026, según DIAN: Empezó el Calendario Tributario
En agosto de 2026 millones de colombianos deberán presentar la declaración de renta, aunque muchos no deberán pagar el impuesto. Conozca cuándo debe hacer este trámite con la DIAN.
Con el inicio de agosto, también comienza el calendario tributario para las personas naturales en Colombia, lo que quiere decir que millones de colombianos inician su proceso ante la DIAN.
Vea aquí: ¿Le toca declarar renta en el 2026? LINK oficial de la DIAN para saber si tiene que presentarla
¿Por qué se declara y pagar renta en Colombia?
La declaración y pago de renta en Colombia, al igual que en muchos países, es una de las formas en las que el Estado obtiene recursos para desarrollar proyectos sociales y brindar educación, seguridad, salud, justicia, entre otros.
Lea aquí: Si ganó 2 salarios mínimos en 2025, ¿debe declarar renta en 2026? DIAN explica el tope
Declarar renta permite que la persona natural le informe al Estado sobre los gastos, ingresos y bienes que obtuvo en el año tributario. Ya con la información completa, la DIAN identifica quiénes deben pagar el impuesto y quiénes no. Sin embargo, se deben tener en cuenta los criterios para el pago de renta.
¿Cómo saber si debe declarar renta en 2026 (año gravable 2025)?
La DIAN explica que si la persona cumple con alguno de estos criterios debe declarar renta en este 2026:
- Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.
- Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, haya sido superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT): $224.096.000.
- Que, en 2025, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.
- Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.
- Que el valor total de sus compras y consumos, en 2025, haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.
- Que, en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.
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Estas son las cédulas que NO declaran renta en agosto 2026
Las personas con número de cédula terminadas en los siguientes números NO deben declarar renta en agosto de 206:
- 27 y 28: lo harán el 1 de septiembre
- 29 y 30: lo harán el 2 de septiembre
- 31 y 32: lo harán el 3 de septiembre
- 33 y 34: lo harán el 4 de septiembre
- 35 y 36: lo harán el 7 de septiembre
- 37 y 38: lo harán el 8 de septiembre
- 39 y 40: lo harán el 9 de septiembre
- 41 y 42: lo harán el 10 de septiembre
- 43 y 44: lo harán el 11 de septiembre
- 45 y 46: lo harán el 14 de septiembre
- 47 y 48: lo harán el 15 de septiembre
- 59 y 50: lo harán el 16 de septiembre
- 51 y 52: lo harán el 17 de septiembre
- 53 y 54: lo harán el 18 de septiembre
- 55 y 56: lo harán el 21 de septiembre
- 57 y 58: lo harán el 22 de septiembre
- 59 y 60: lo harán el 23 de septiembre
- 61 y 62: lo harán el 24 de septiembre
- 63 y 64: lo harán el 25 de septiembre
- 65 y 66: lo harán el 28 de septiembre
- 67 y 68: lo harán el 1 de octubre
- 69 y 70: lo harán el 2 de octubre
- 71 y 72: lo harán el 5 de octubre
- 73 y 74: lo harán el 6 de octubre
- 75 y 76: lo harán el 7 de octubre
- 77 y 78: lo harán el 8 de octubre
- 79 y 80: lo harán el 9 de octubre
- 81 y 82: lo harán el 13 de octubre
- 83 y 84: lo harán el 14 de octubre
- 85 y 86: lo harán el 15 de octubre
- 87 y 88: lo harán el 16 de octubre
- 89 y 90: lo harán el 19 de octubre
- 91 y 92: lo harán el 20 de octubre
- 93 y 94: lo harán el 21 de octubre
- 95 y 96: lo harán el 22 de octubre
- 97 y 98: lo harán el 23 de octubre
- 99 y 00: lo harán el 26 de octubre
Estas son las cédulas que SÍ declaran renta en agosto 2026
- 1 y 2 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 12
- 3 y 4 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 13
- 5 y 6 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 14
- 7 y 8 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 18
- 9 y 10 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 19
- 11 y 12 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 20
- 13 y 14 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 21
- 15 y 16 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 24
- 17 y 18 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 25
- 19 y 20 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 26
- 21 y 22 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 27
- 23 y 24 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 28
- 25 y 26 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 31
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...