Cédulas que NO declaran renta en agosto 2026, según DIAN: Empezó el Calendario Tributario

Persona con dinero en la mano y logo de la DIAN. Fotos: Getty Images / DIAN

Con el inicio de agosto, también comienza el calendario tributario para las personas naturales en Colombia, lo que quiere decir que millones de colombianos inician su proceso ante la DIAN.

Vea aquí: ¿Le toca declarar renta en el 2026? LINK oficial de la DIAN para saber si tiene que presentarla

¿Por qué se declara y pagar renta en Colombia?

La declaración y pago de renta en Colombia, al igual que en muchos países, es una de las formas en las que el Estado obtiene recursos para desarrollar proyectos sociales y brindar educación, seguridad, salud, justicia, entre otros.

Lea aquí: Si ganó 2 salarios mínimos en 2025, ¿debe declarar renta en 2026? DIAN explica el tope

Declarar renta permite que la persona natural le informe al Estado sobre los gastos, ingresos y bienes que obtuvo en el año tributario. Ya con la información completa, la DIAN identifica quiénes deben pagar el impuesto y quiénes no. Sin embargo, se deben tener en cuenta los criterios para el pago de renta.

¿Cómo saber si debe declarar renta en 2026 (año gravable 2025)?

La DIAN explica que si la persona cumple con alguno de estos criterios debe declarar renta en este 2026:

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

(IVA) a 31 de diciembre de 2025. Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, haya sido superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT): $224.096.000.

(UVT): Que, en 2025, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que el valor total de sus compras y consumos, en 2025, haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que, en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

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Estas son las cédulas que NO declaran renta en agosto 2026

Las personas con número de cédula terminadas en los siguientes números NO deben declarar renta en agosto de 206:

27 y 28: lo harán el 1 de septiembre

lo harán el 1 de septiembre 29 y 30: lo harán el 2 de septiembre

lo harán el 2 de septiembre 31 y 32: lo harán el 3 de septiembre

lo harán el 3 de septiembre 33 y 34: lo harán el 4 de septiembre

lo harán el 4 de septiembre 35 y 36: lo harán el 7 de septiembre

lo harán el 7 de septiembre 37 y 38: lo harán el 8 de septiembre

lo harán el 8 de septiembre 39 y 40: lo harán el 9 de septiembre

lo harán el 9 de septiembre 41 y 42: lo harán el 10 de septiembre

lo harán el 10 de septiembre 43 y 44: lo harán el 11 de septiembre

lo harán el 11 de septiembre 45 y 46: lo harán el 14 de septiembre

lo harán el 14 de septiembre 47 y 48: lo harán el 15 de septiembre

lo harán el 15 de septiembre 59 y 50: lo harán el 16 de septiembre

lo harán el 16 de septiembre 51 y 52: lo harán el 17 de septiembre

lo harán el 17 de septiembre 53 y 54: lo harán el 18 de septiembre

lo harán el 18 de septiembre 55 y 56: lo harán el 21 de septiembre

lo harán el 21 de septiembre 57 y 58: lo harán el 22 de septiembre

lo harán el 22 de septiembre 59 y 60: lo harán el 23 de septiembre

lo harán el 23 de septiembre 61 y 62: lo harán el 24 de septiembre

lo harán el 24 de septiembre 63 y 64: lo harán el 25 de septiembre

lo harán el 25 de septiembre 65 y 66: lo harán el 28 de septiembre

lo harán el 28 de septiembre 67 y 68: lo harán el 1 de octubre

lo harán el 1 de octubre 69 y 70: lo harán el 2 de octubre

lo harán el 2 de octubre 71 y 72: lo harán el 5 de octubre

lo harán el 5 de octubre 73 y 74: lo harán el 6 de octubre

lo harán el 6 de octubre 75 y 76: lo harán el 7 de octubre

lo harán el 7 de octubre 77 y 78: lo harán el 8 de octubre

lo harán el 8 de octubre 79 y 80: lo harán el 9 de octubre

lo harán el 9 de octubre 81 y 82: lo harán el 13 de octubre

lo harán el 13 de octubre 83 y 84: lo harán el 14 de octubre

lo harán el 14 de octubre 85 y 86: lo harán el 15 de octubre

lo harán el 15 de octubre 87 y 88: lo harán el 16 de octubre

lo harán el 16 de octubre 89 y 90: lo harán el 19 de octubre

lo harán el 19 de octubre 91 y 92: lo harán el 20 de octubre

lo harán el 20 de octubre 93 y 94: lo harán el 21 de octubre

lo harán el 21 de octubre 95 y 96: lo harán el 22 de octubre

lo harán el 22 de octubre 97 y 98: lo harán el 23 de octubre

lo harán el 23 de octubre 99 y 00: lo harán el 26 de octubre

Estas son las cédulas que SÍ declaran renta en agosto 2026

1 y 2 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 12

3 y 4 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 13

5 y 6 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 14

7 y 8 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 18

9 y 10 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 19

11 y 12 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 20

13 y 14 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 21

15 y 16 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 24

17 y 18 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 25

19 y 20 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 26

21 y 22 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 27

23 y 24 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 28

25 y 26 de agosto: cédulas (NIT) terminadas en 31

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