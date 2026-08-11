Gobierno aplaza pago de renta por terremoto y dice que “no habrá más impuestos”: ¿a quién aplica?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció este martes una serie de medidas para ayudar a los damnificados del terremoto de 7.4 en el país, que dejó graves afectaciones en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Una de esas es que van a aplazar por un mes el pago del impuesto de renta para personas naturales, teniendo en cuenta que este miércoles 12 de agosto empiezan las fechas de presentación de las declaraciones de renta.

Incluso, señaló que de ser necesario postergarían más la entrada en vigencia del calendario tributario.

Desde la DIAN señalaron que esta medida solo aplicará para los territorios afectados por el terremoto.

“No vamos a subir impuestos”

El jefe de la cartera también afirmó que las personas en este momento “no tienen cabeza para estar pagando impuestos y no vamos a subir impuestos”.

Con esto estaría reversando la decisión de presentar una reforma tributaria en septiembre.

Sin embargo, el equipo de MinHacienda ya estaba estudiando algunos impuestos para incluir en la reforma.

(En contexto: Primicia: Impuestos que analiza incluir en una tributaria el Gobierno de Abelardo de La Espriella)

Recordemos que el calendario tributario empezará este 12 de agosto si su cédula termina en 01 o 02.

Entre tanto, el Ministro señaló que hoy esperan declarar una emergencia económica, una medida excepcional y temporal que puede declarar el Gobierno cuando hay una crisis grave, con el fin de actuar rápido para atenderla

Esta se declara por períodos de hasta 30 días y en total no puede superar 90 días en el mismo año calendario.

Según Tributi, en una emergencia, el Gobierno puede, por ejemplo: