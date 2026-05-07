Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián correrán juntos en Barranquilla: esto se sabe

Sebastian y Juan Pablo Montoya en el Malecón del Río. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Barranquilla dará un paso histórico en el desarrollo del automovilismo con la llegada del “Circuito Pony Malta”, un festival inédito en el país que se realizará el próximo 16 de agosto en la ciudad.

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El evento es liderado por Bavaria y Pony Malta, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya y Páramo LAB, productor oficial de la experiencia.

El festival contará con espectáculos y actividades diseñadas para acercar el automovilismo a todos los públicos. Uno de los momentos más esperados será el reto “Montoya vs. Montoya”, una competencia contrarreloj en la que Juan Pablo Montoya se enfrentará en pista a su hijo Sebastián Montoya, actual piloto de Fórmula 2.

Buscan impulsar el deporte motor en la ciudad

La iniciativa busca consolidar un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para impulsar el deporte motor en Colombia y acercar al país a la posibilidad de albergar grandes competencias internacionales como la IndyCar o la Fórmula 1.

“Colombia siempre ha tenido talento y pasión por el automovilismo, pero hacía falta acercar este deporte a la gente de una manera real”, afirmó Juan Pablo Montoya.

El piloto agregó que “este evento es muy especial porque no solo vamos a vivir el automovilismo de cerca, sino que también vamos a ver un momento único: competir con mi hijo en una contrarreloj frente a todo el país”.

El anuncio se da en medio de la renovación de imagen de Pony Malta, marca que también confirmó la incorporación de Sebastián Montoya como símbolo de las nuevas generaciones del automovilismo colombiano.

“Circuito Pony Malta es la materialización de ese compromiso”, señaló Sergio Rincón, presidente de Bavaria, al destacar el respaldo de la marca al deporte nacional.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que el evento representa “un gran paso para que Barranquilla sea, próximamente, sede de eventos como la IndyCar y la Fórmula 1”.

El festival ofrecerá una experiencia familiar e inmersiva para aficionados y nuevas audiencias. Las boletas estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales de Pony Malta.