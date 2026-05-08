Barranquilla acelera hacia el futuro del automovilismo con el “Circuito Pony Malta”

La capital del Atlántico se prepara para vivir uno de los eventos deportivos más ambiciosos en la historia reciente del país. Tras el anuncio oficial de Bavaria, a través de Pony Malta, llega oficialmente el “Circuito Pony Malta”, un festival de automovilismo que se realizará el próximo 16 de agosto en Barranquilla y que reunirá a grandes figuras del deporte motor colombiano.

Esta iniciativa, también es desarrollada en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, el piloto Juan Pablo Montoya y Páramo LAB, busca acercar el automovilismo a los aficionados mediante una experiencia con exhibiciones, espectáculos y competencias.

Uno de los momentos más esperados será el “Montoya vs Montoya”

Este duelo contrarreloj entre Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya, actual piloto de Fórmula 2. El enfrentamiento simboliza el legado y el futuro del automovilismo colombiano, en una apuesta que promete marcar un antes y un después para este deporte en Colombia.

“Colombia siempre ha tenido talento y pasión por el automovilismo, pero hacía falta acercar este deporte a la gente de una manera real”, afirmó Juan Pablo Montoya, quien destacó además el orgullo de compartir pista con su hijo.

Además, se tendrá la renovación de imagen de Pony Malta, marca que incorpora a Sebastián Montoya como símbolo de las nuevas generaciones y de la continuidad del legado deportivo.

“Circuito Pony Malta es la materialización de nuestro compromiso con el deporte colombiano y con las nuevas generaciones que sueñan en grande”, dijo Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

¿Dónde se puede conseguir las boletas?

Las boletas para el evento estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales de Pony Malta. Con este anuncio, Barranquilla se posiciona como epicentro de una nueva etapa para el automovilismo colombiano en un espectáculo que promete reunir velocidad, entretenimiento en un mismo escenario.