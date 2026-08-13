¿Cuáles son barrios de Barranquilla que no tendrán luz este jueves 13 de agosto?: entérese aquí

Air-e Intervenida anunció que este jueves 13 de agosto ejecutará trabajos de adecuación y mantenimiento de redes eléctricas en diferentes sectores de Barranquilla, con el propósito de fortalecer la infraestructura del servicio de energía.

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La intervención principal se realizará en el barrio La Pradera, específicamente en la calle 116 con carrera 34, donde el personal técnico trabajará entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Intervenciones programadas en La Esmeralda

En el barrio La Esmeralda se desarrollarán trabajos menores por sectores, con intervenciones programadas en los siguientes horarios:

Calle 73 con carrera 16: de 7:50 a.m. a 8:40 a.m.

Carrera 13E con calle 84: de 8:50 a.m. a 9:40 a.m.

Diagonal 76 con carrera 13E: de 9:50 a.m. a 10:40 a.m.

Carrera 16 con calle 73: de 10:50 a.m. a 11:40 a.m.

Diagonal 74C con carrera 14: de 1:00 p.m. a 1:50 p.m.

Obras también llegarán a La Manga y Por Fin

La empresa indicó que en los barrios La Manga y Por Fin se realizarán labores sobre la red eléctrica en la calle 86 con carrera 21, entre las 2:10 p.m. y 3:00 p.m.; carrera 21 con calle 84A, de 3:30 p.m. a 4:20 p.m.; y carrera 21D con calle 84A, entre las 5:10 p.m. y 6:00 p.m.

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Llamado al uso eficiente de la energía

Air-e Intervenida invitó a los usuarios residenciales, comerciales e industriales a mantener prácticas de ahorro y uso eficiente de la energía, teniendo en cuenta las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.