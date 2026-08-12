Fedetranscarga anuncia que asumirá costos de fletes de ayudas humanitarias

La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) anunció que asumirá los costos asociados al traslado de las ayudas humanitarias que sean enviadas desde diferentes ciudades del país hacia los territorios más afectados por el terremoto ocurrido esta semana en Colombia.

El anuncio fue hecho por el presidente ejecutivo de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo Aguilera, durante el 10.º Encuentro de Empresarios, Transportadores de Carga y Logística, realizado en Barranquilla. El dirigente gremial aseguró que la organización puso a disposición del país toda su flota y capacidad logística desde el momento en que se conoció la emergencia y que ya han sido despachadas varias tractomulas con ayudas hacia diferentes destinos.

Cuervo confirmó que el gremio asumirá los gastos que implique el traslado de las donaciones, incluidos los fletes, combustible, peajes y salarios de los conductores. “Los fletes generados en los camiones, el costo de los combustibles, los peajes y demás, salarios de conductores, los asume Fedetranscarga en beneficio de todos quienes hoy están sufriendo esta tragedia”, afirmó.

Dificultades que atraviesa actualmente el transporte de carga

El presidente de Fedetranscarga señaló que esta decisión hace parte de la responsabilidad social del gremio y aseguró que continuarán apoyando el envío de ayuda a las comunidades damnificadas, muchas de las cuales también enfrentan la pérdida de familiares y seres queridos.

Cuervo también advirtió sobre las dificultades que atraviesa actualmente el transporte de carga por el cierre de importantes corredores viales, entre ellos la vía a Buenaventura y la ruta Cajamarca-Calarcá. No obstante, destacó las medidas adoptadas por el Ministerio de Transporte para facilitar la operación del sector y evitar afectaciones en el abastecimiento y la seguridad alimentaria del país.

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