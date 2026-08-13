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Álvaro Alejandro Gámez sería director administrativo y financiero de la Cancillería

6AM W de Caracol Radio conoció que Álvaro Alejandro Gámez sería el nuevo director administrativo y financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

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Gámez es abogado y cuenta con una maestría en periodismo de la Universidad del Rosario.

Este nombramiento se suma al de Daniela Restrepo, quien será la nueva viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería en reemplazo de Mauricio Jaramillo.

De esta manera, se sigue conformando el equipo de Omar Bula Escobar, canciller del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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