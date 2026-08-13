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13 ago 2026 Actualizado 16:59

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Álvaro Alejandro Gámez sería director administrativo y financiero de la Cancillería

Álvaro Alejandro Gámez no es un funcionario de carrera de la Cancillería.

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6AM W de Caracol Radio conoció que Álvaro Alejandro Gámez sería el nuevo director administrativo y financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Lea aquí: Canciller desmiente rechazo de ayuda internacional: UNGRD confirma llegada de equipos de rescate

Gámez es abogado y cuenta con una maestría en periodismo de la Universidad del Rosario.

Este nombramiento se suma al de Daniela Restrepo, quien será la nueva viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería en reemplazo de Mauricio Jaramillo.

De esta manera, se sigue conformando el equipo de Omar Bula Escobar, canciller del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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