Autoridades en Pasto atienden múltiples emergencias producto de los fuertes vientos

Pasto - Nariño

Los fuertes vientos registrados en los últimos días en Pasto causaron al menos cinco emergencias en diferentes sectores de la ciudad durante las últimas 24 horas, entre estas varios incendios eléctricos, desprendimiento de techos y estructuras que terminaron sobre las redes de energía.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, dos de los casos correspondieron a incendios eléctricos y los otros tres estuvieron relacionados con el colapso o desplazamiento de estructuras producto de las fuertes ráfagas en sectores como el barrio Villaflor 2 y el corregimiento de Genoy.

Las autoridades informaron que producto de los daños, la empresa Cedenar tuvo que suspender el servicio de energía en diferentes sectores urbanos y zonas rurales para desarrollar las actividades de mantenimiento correspondientes y además labores de prevención para evitar accidentes o nuevos cortes.

El cuerpo de Bomberos de Pasto pidió a la ciudadanía asegurar techos, láminas, tanques y otros elementos que puedan desprenderse ante nuevas ráfagas de viento, además de mantenerse alejados de cables o estructuras que representen riesgo.