Canciller desmiente rechazo de ayuda internacional: UNGRD confirma llegada de equipos de rescate

Omar Bula Escobar, nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: sumistrada

Avanza el trabajo del Gobierno Nacional para atender a los damnificados por el terremoto que sacudió el lunes pasado al país.

Entre el trabajo que están realizando, esta la coordinación de la ayuda que están enviando los países para ayudar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la atención de la emergencia.

El canciller Ómar Bula confirmó la canalización de ayudas humanitarias y aseguró que no es cierto que hubieran descartado donaciones por ideología política: “No hemos excluido a ningún país en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con los países sin ninguna consideración ideológica ni política”.

“Toda esta ayuda hay que canalizarla de manera efectiva. Una ayuda mal organizada no es ayuda”, dijo el funcionario.

Entre los países que se han comunicado con Colombia para ofrecer su ayuda tras el terremoto están: República Checa, España, Portugal, Turquía, Japón, Israel, Suiza, India, China Alemania.

El canciller confirmó también la llegada de 100 toneladas de ayuda humanitaria del gobierno de El Salvador y el arribo a esta hora de un vuelo proveniente de México, que lo enviarán a las zonas más afectadas de Cali y Pereira.

Llegada de equipos de rescate

Por su parte, el director de la UNGRD, David Tamayo, confirmó que solo van a recibir equipos de búsqueda y rescate de los países que cumplen con los protocolos internacionales: Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos.

Son equipos que no van a demandar recursos adicionales, que son autónomos y que vienen con sus propias herramientas: “que ayuden a ser más eficientes a los rescatistas del país”.

Entre esos equipos, ya han llegado al país los topos aztecas, que es un grupo autónomo que nada tiene que ver con el gobierno mexicano.