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Daniela Restrepo será nueva viceministra de Asuntos Multilaterales: reemplazará a Mauricio Jaramillo

6AM W de Caracol Radio conoció que Daniela Restrepo será la nueva viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, en reemplazo de Mauricio Jaramillo Jassir, quien se estuvo en el cargo en el gobierno de Gustavo Petro.

¿Quién es Daniela Restrepo?

Es hija de Federico Restrepo, importante empresario del sector petrolero colombiano y quien hizo parte en su momento de Pacific Rubiales.

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Asimismo, cuenta con experiencia tras su paso por el banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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