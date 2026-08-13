10 millones de dólares donó Emiratos Árabes a Colombia para atender afectaciones por el terremoto

Recolección de ayudas humanitarias para las víctimas del terremoto en la sede de la Cruz Roja, seccional Caldas, en Manizales.

Muchos países han enviado ayuda humanitaria a Colombia, para atender a los damnificados y las afectaciones que dejó el terremoto de 7,4 que sacudió el lunes pasado al país.

El Salvador, México y Estados Unidos, han enviado toneladas de ayuda humanitaria y equipos de rescate, para aunar esfuerzos y rescatar a las personas que aún se encuentran bajo escombros.

Pero Emiratos Árabes no se quedó atrás, y entregó una donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el sismo.

Ante esto, el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una llamada con Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

En la llamada le agradeció por hacerse presente en esta situación de calamidad en Colombia y entregar una donación para atender a las zonas más afectadas: Chocó, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Caldas.

El mandatario aseguró que esta donación, es la muestra del fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Emiratos Árabes.