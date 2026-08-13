El empresario antioqueño Samuel Bluman Levy será el nuevo presidente de ProColombia

Caracol Radio conoció el nombre de quien estaría al frente de una de las entidades mas importantes en materia de comercio internacional. Según fuentes consultadas, Samuel Bluman Levy será el nuevo presidente de ProColombia.

¿Quién es Samuel Bluman?

Samuel Bluman Levy es un reconocido empresario e industrial antioqueño con más de 40 años de trayectoria en los sectores de textiles, logística de precisión, comercio exterior y financiación empresarial.

El empresario fundó junto a su hermano una compañía, que se convirtió en la mayor empresa maquiladora textil de Colombia. A través de ella, han confeccionado ropa para marcas internacionales y nacionales de gran renombre.

Samuel Bluman llegaría a la cabeza de ProColombia después de que no se concretara el nombramiento de Jaime Uribe, quien sonaba como principal candidato para llegar a la entidad.

Es de recordar que el entorno familiar de este empresario respaldó a Abelardo de la Espriella en campaña a la Presidencia de la República.