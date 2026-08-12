Cancillería activa canales internacionales para recibir ayuda humanitaria tras sismo

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que fueron activados los canales diplomáticas para solicitar apoyo internacional, con el fin de hacerle frente a la emergencia, luego del terremoto de magnitud 7.4, que azotó varias regiones del sur-occidente del país y que permitan contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación y desastre.

La Cancillería instaló un puesto de mando de cooperación internacional a través del cual solicitó, a todo el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, la ayuda de los organismos competentes de cada gobierno en el menor posible.

“El Ministerio trabaja en conjunto con la Coordinadora Residente de la ONU, las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones socias del Equipo Humanitario País (EHP) para canalizar el análisis de necesidades y la respuesta”, asegura el gobierno.

La entidad acudió al apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia para coordinar la respuesta de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en las crisis.

“El gobierno colombiano ha priorizado hospitales de campaña, kits de alimentación, aseo o hábitat, insumos para agua, saneamiento, higiene, kits de cocina”, asegura la Cancillería.

En las próximas horas llegarán a Colombia, los primeros vuelos humanitarios con las ayudas pertinentes para las personas afectadas.

También solicitó a la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyo metodología de terreno que a través de imágenes satelitales y drones, miden el nivel de afectación del desastre.

Vuelo Humanitario

El presidente de El Salvador Nayib Bukele anunció el primer envió hacia Colombia con 51 toneladas de ayuda humanitaria, para las víctimas del terremoto que azotó al país el pasado 10 de agosto.