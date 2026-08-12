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Alcalde de Cali: últimas 24 horas son críticas para salvar vidas de sobrevivientes del terremoto

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca las labores de rescate que continúan en la capital del Valle del Cauca tras el terremoto de 7.4. Anunció que las próximas 24 horas, entre el 12 y el 13 de agosto, son cruciales para encontrar a más sobrevivientes y sacarlos de los escombros.

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“Estamos entrando a la fase final de las primeras 72 horas. Quiero ser claro con eso, cuando la gente ve las imágenes no pueden olvidar que estamos corriendo para salvar vidas. Cuando tomamos medidas para liberar vías y el pico y placa estricto para atender rápidamente la emergencia”, dijo.

“Nos quedan 24 horas. A su término se cierra la primera ventana de 72 horas, aunque eso no quiere decir que no haya sobrevivientes después, pero sí es más difícil”, agregó.

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Alejandro Eder y su petición a los caleños

Mencionó que, por petición de los bomberos, le están haciendo el llamado a los caleños para que permanezcan en casa y quienes quieran ser voluntarias se acerquen a los puntos de desastre y allí sean organizados por los rescatistas.

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Les pidió informarse a través de agencias oficiales o medios de comunicación. También les solicitó hacer silencio en zonas de escombros, pues el silencio es clave para hallar a los sobrevivientes.

“Agradecer la voluntad de las personas, pero necesitamos que bomberos puedan hacer su trabajo. Si quieren ayudar, deben llegar por fuera del perímetro. Es muy importante para que los caninos puedan hacer su trabajo”, afirmó.

¿Cuáles son los puntos de búsqueda de sobrevivientes en Cali?

Capri

Carrera 44 con 9

Carrera 56 con 3: detrás de la Plaza de Toros

Carrera 67 con 3 C

Calle 9 con 56

Carrera 58 con 4

Hospital Universitario del Valle

Clínica de Los Andes

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Cifras oficiales de afectaciones en Cali

Eder dio un reporte oficial de la tragedia por el terremoto:

88 personas han sido rescatadas

56 edificaciones colapsadas

700 viviendas afectadas, 107 de ellas estructuralmente

Albergues en Cali para damnificados por el terremoto

El mandatario local señaló que, aunque hay varios puntos, “lo más fácil es ir a la cancha de hockey en las Panamericanas”. Allí serán recibidos y atendidos las familias que resultaron damnificadas por el terremoto.

“Ahora la prioridad es la vida, les pedimos a todos los ciudadanos que no salgan a la calle si no deben hacerlo”, dijo.

Escuche la entrevista completa con el alcalde de Cali aquí: