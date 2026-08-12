Únicos países del mundo con baja actividad sísmica, ¿por qué? Uno comparte frontera con Colombia

El pasado lunes 10 de agosto Colombia vivió uno de los terremotos más fuertes de su historia, esto hace parte de una seguidilla de movimientos telúricos de gran magnitud que se han sentido en varios países, entre ellos, Venezuela y Japón.

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Aunque aún no se cuenta con un mecanismo que permita predecir cuándo, dónde y con qué intensidad se va a presentar un temblor, sí se puede identificar cuáles son las zonas más propensas a estos fenómenos naturales, bien sea por su ubicación o por las placas tectónicas que tiene la tierra.

Esto puede ser identificado por las características geográficas en las que coinciden los países o territorios que han sido víctimas de diversos temblores a lo largo de su historia. Un ejemplo de esto es el caso del “cinturón de fuego” que son las partes donde más se presentan estos movimientos, esto pasa en países como Chile o México.

Pese a esto, aunque hay zonas con mayor sismicidad, según los expertos, no hay ningún punto del planeta que pueda considerarse a salvo de un temblor, pero sí hay algunos países que tienen una muy baja probabilidad de enfrentarse a un sismo, en especial de gran magnitud.

Países con baja sismicidad:

Brasil.

Australia.

Catar.

Finlandia.

Irlanda.

Luxemburgo.

Canadá.

Rusia.

Alaska.

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¿Por qué se da esta situación?

Estos países se localizan en sitios geográficos muy antiguos, lo que significa que están rodeados por escudos continentales, rocas cristalinas de gran antigüedad, y por esta razón los movimientos de las placas tectónicas son muy reducidos o casi nulos.

En contraste, naciones como Chile, México, Japón e Indonesia se concentra cerca del 75% de los volcanes activos del planeta y la mayor parte de los sismos registrados cada año. La intensa interacción entre las placas tectónicas convierte a esta región en una de las más activas desde el punto de vista geológico.

Recomendaciones si está en su casa durante un terremoto

Según expertos, mientras una vivienda o edificación se encuentre en movimiento, no es recomendable salir inmediatamente, por ser vulnerable a la caída de objetos no estructurales (fachadas, ventanas, muebles, tuberías, etc.).

Además, las personas podrían perder el equilibrio o en el lapso del traslado, podrían ser golpeados o heridos, impidiéndoles reaccionar oportunamente ante la emergencia.

Adicionalmente, no es una buena alternativa permanecer debajo de los marcos de las puertas, esto en construcciones antiguas, pero que sin embargo tampoco es válido hacerlo como primera opción en ninguna otra estructura.

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