¿Quién es María Carolina Restrepo? Perfil de la nueva directora del ICBF de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 29 de julio que ha designado a la consultora y asesora jurídica, María Carolina Restrepo, como su nueva directora del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

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¿Quién es María Carolina Restrepo, designada como directora del ICBF?

María Carolina Restrepo es bogotana, abogada, experta en derecho empresarial y fiscal: en temas financieros y tributarios. Cuenta con más de 30 años liderando operaciones jurídicas, financieras y corporativas de la más alta complejidad.

Por otro lado, fue la jefa de debate de la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Y estuvo en el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella.

Y aunque su nombre estaba en el sonajero para el ministerio de Hacienda, Carolina Restrepo Cañavera llega al ICBF, en donde, según Abelardo de la Espriella, tendrá como misión transformar la entidad.

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Metas y retos:

Según el presidente electo, Abelardo De la Espriella, entre los objetivos que tiene Restrepo al frente de la entidad estará: contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia.

“Abrazo esta misión con el corazón. Trabajaré sin descanso por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”, dijo Restrepo.

Trayectoria profesional:

Abogada Pontificia Universidad Javeriana.

Business Management Program Harvard University.

Especialización en Finanzas Corporativas CESA.

Especialización en Derecho Tributario Universidad del Rosario.

Especialización en Negociación, Conciliación y Arbitraje Universidad del Rosario.

Doctorado en Derecho (en curso) Universidad de Buenos Aires. Proyecto de investigación: Las políticas públicas no delinquen.

Especialización en Tributación Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela (España).

Curso Intensivo en Tributación Internacional – Universidad Austral (Argentina).

Diplomado en Business Law – American University.

Directora del Centro de Estudios Tributario, coordinadora Académica de la Especialización en Derecho Tributario, profesora de la Especialización en Derecho Tributario, profesora de Mercado de Capitales y Derivados Financieros de la Pontificia Universidad Javeriana.

Profesora de Derecho Tributario del Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA.

Profesora de la Maestría en Administración de Empresas en las áreas de Derivados Financieros, Gestión de Tesorerías y Aspectos Fiscales de las Operaciones Financieras de las universidades de Guayaquil (Ecuador), Murcia (España) y Cartagena (España).

Socia fundadora de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub. (2004– 26)

Senior Advisor para Latinoamérica Geneva Corp. (2000–03)

Vicepresidenta de Consultoría Hyperion & XRT CERG Finance. (1998–99)

Mesa de Dinero – Derivados Financieros Helm Financial Services. (1997)

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