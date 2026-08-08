Fortaleza vence a Cúcuta y se mete en los ocho y Cúcuta suma una nueva derrota: resumen del partido

Fortaleza venció 2-0 a Cúcuta Deportivo en el Estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá, con dos golazos de Richardson Rivas, y logró meterse provisionalmente en el octavo lugar en la tabla de posiciones, con cinco unidades.

Este partido tuvo incidencia directa en la tabla de descenso, pues el Cúcuta Deportivo se mantiene como el equipo con el peor promedio y continúa en riesgo de perder la categoría para la próxima temporada.

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Resumen del partido Fortaleza - Cúcuta Deportivo

Fortaleza consiguió su primera victoria en Liga Colombiana tras derrotar 2-0 a Cúcuta Deportivo. El juego comenzó con una intensidad alta, y los Motilones tuvieron varias oportunidades de irse arriba en el marcador; sin embargo, fue el club bogotano el que logró abrir el marcador. En el minuto 38, Richardson Rivas lanzó un remate imposible de atajar, poniendo a su equipo 1-0.

Con el gol de Fortaleza, el equipo dirigido por Diego Arias aseguró el dominio del partido, tanto así que la segunda anotación llegó al minuto 70, nuevamente gracias a una jugada de Richardson Rivas, que remató con la derecha desde el centro del área, con una asistencia de Kevin Balanta.

Fortaleza sumó tres puntos, y logró meterse a los ocho, ubicándose octavo en la tabla de posiciones, con cinco unidades. Mientras que Cúcuta se ubica en el puesto 16 con una única unidad.

Reviva el partido FORTALEZA VS. CÚCUTA.