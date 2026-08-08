Fortaleza vence a Cúcuta y se mete en los ocho y Cúcuta suma una nueva derrota: resumen del partido
Fortaleza consiguió su primera victoria en la Liga Colombiana 2026-2.
Fortaleza venció 2-0 a Cúcuta Deportivo en el Estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá, con dos golazos de Richardson Rivas, y logró meterse provisionalmente en el octavo lugar en la tabla de posiciones, con cinco unidades.
Este partido tuvo incidencia directa en la tabla de descenso, pues el Cúcuta Deportivo se mantiene como el equipo con el peor promedio y continúa en riesgo de perder la categoría para la próxima temporada.
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Resumen del partido Fortaleza - Cúcuta Deportivo
Fortaleza consiguió su primera victoria en Liga Colombiana tras derrotar 2-0 a Cúcuta Deportivo. El juego comenzó con una intensidad alta, y los Motilones tuvieron varias oportunidades de irse arriba en el marcador; sin embargo, fue el club bogotano el que logró abrir el marcador. En el minuto 38, Richardson Rivas lanzó un remate imposible de atajar, poniendo a su equipo 1-0.
Con el gol de Fortaleza, el equipo dirigido por Diego Arias aseguró el dominio del partido, tanto así que la segunda anotación llegó al minuto 70, nuevamente gracias a una jugada de Richardson Rivas, que remató con la derecha desde el centro del área, con una asistencia de Kevin Balanta.
Fortaleza sumó tres puntos, y logró meterse a los ocho, ubicándose octavo en la tabla de posiciones, con cinco unidades. Mientras que Cúcuta se ubica en el puesto 16 con una única unidad.
Reviva el partido FORTALEZA VS. CÚCUTA.
Final del partido, Fortaleza FC 2, Cúcuta Deportivo 0.
Final segunda parte, Fortaleza FC 2, Cúcuta Deportivo 0.
Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dayan Pérez.
Remate fallado por Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Joao Abonía con un centro al área.
Remate fallado por Andy Batioja (Fortaleza FC) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Joan Cajares.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Mano de Samir Mayo (Cúcuta Deportivo).
Fuera de juego, Fortaleza FC. Sebastián Navarro intentó un pase en profundidad pero Teun Wilke estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Juan Castillo (Fortaleza FC).
Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Ítalo Montaño (Fortaleza FC).
Joao Abonía (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Mano de Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo).
Falta de Ítalo Montaño (Fortaleza FC).
Jader Manyoma (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Andrés Copete (Fortaleza FC).
Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado a la escuadra izquierda. Teun Wilke (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sebastián Navarro.
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Ítalo Montaño sustituyendo a Jhon Solís.
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Teun Wilke sustituyendo a Sebastián Herrera.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jhon Solís (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área.
Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Sebastián Navarro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo).
Andy Batioja (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Leison Ochoa (Cúcuta Deportivo).
Kevin Balanta (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Lucas Ríos (Cúcuta Deportivo).
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Andy Batioja sustituyendo a Richardson Rivas.
Leonardo Pico (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Samir Mayo (Cúcuta Deportivo).
¡Gooooool! Fortaleza FC 2, Cúcuta Deportivo 0. Richardson Rivas (Fortaleza FC) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Kevin Balanta.
Cambio en Cúcuta Deportivo, entra al campo Lucas Ríos sustituyendo a Diego Ceballos.
Falta de Richardson Rivas (Fortaleza FC).
Jader Manyoma (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Samir Mayo con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrés Copete (Fortaleza FC) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Sebastián Herrera con un pase de cabeza.
Leison Ochoa (Cúcuta Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Sebastián Herrera (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Leison Ochoa (Cúcuta Deportivo).
Remate fallado por Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Abadía.
Cambio en Cúcuta Deportivo, entra al campo Jader Manyoma sustituyendo a Marlon Carabalí.
Cambio en Cúcuta Deportivo, entra al campo Joao Abonía sustituyendo a Sebastián Támara.
Cambio en Cúcuta Deportivo, entra al campo Dayan Pérez sustituyendo a Gustavo Torres.
Fuera de juego, Fortaleza FC. Richardson Rivas intentó un pase en profundidad pero Sebastián Herrera estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Sebastián Navarro sustituyendo a Jhon Velásquez.
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Kevin Balanta sustituyendo a Santiago Vivas.
Mano de Sebastián Herrera (Fortaleza FC).
Cambio en Cúcuta Deportivo, entra al campo Samir Mayo sustituyendo a Víctor Mejía.
Leonardo Pico (Fortaleza FC) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Decisión del VAR: No Hay Tarjeta Roja Leonardo Pico (Fortaleza FC).
Gustavo Torres (Cúcuta Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Leonardo Pico (Fortaleza FC).
Gustavo Torres (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Léider Berdugo con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Yesid Díaz.
Fuera de juego, Fortaleza FC. Jhon Solís intentó un pase en profundidad pero Sebastián Herrera estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Marlon Carabalí (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Leison Ochoa.
Remate fallado por Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Marlon Carabalí.
Jhon Solís (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Sebastián Támara (Cúcuta Deportivo).
Remate fallado por Gustavo Torres (Cúcuta Deportivo) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Marlon Carabalí con un centro al área.
Falta de Santiago Vivas (Fortaleza FC).
Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mano de Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo).
Falta de Joan Cajares (Fortaleza FC).
Marlon Carabalí (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Fortaleza FC 1, Cúcuta Deportivo 0.
Final primera parte, Fortaleza FC 1, Cúcuta Deportivo 0.
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Marlon Carabalí.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Falta de Joan Cajares (Fortaleza FC).
Marlon Carabalí (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gustavo Torres.
Falta de Santiago Vivas (Fortaleza FC).
Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Sebastián Herrera (Fortaleza FC) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Sebastián Herrera (Fortaleza FC).
Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Fortaleza FC 1, Cúcuta Deportivo 0. Richardson Rivas (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Andrés Copete.
Jhon Solís (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo).
Falta de Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo).
Jhon Solís (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde mas de 30 metros sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Víctor Mejía.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marlon Carabalí.
Remate rechazado de Santiago Vivas (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Richardson Rivas.
Remate rechazado de Sebastián Herrera (Fortaleza FC) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Santiago Vivas con un centro al área.
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Víctor Mejía.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área.
Jhon Velásquez (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Víctor Mejía (Cúcuta Deportivo).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Richardson Rivas (Fortaleza FC) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Joan Cajares con un centro al área.
Fuera de juego, Cúcuta Deportivo. Federico Abadía intentó un pase en profundidad pero Jaime Peralta estaba en posición de fuera de juego.
Fuera de juego, Fortaleza FC. Jhon Solís intentó un pase en profundidad pero Sebastián Herrera estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jhon Solís (Fortaleza FC) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sebastián Herrera con un pase de cabeza.
Remate fallado por Sebastián Herrera (Fortaleza FC) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Jhon Velásquez.
Remate fallado por Jhon Velásquez (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Sebastián Herrera.
Falta de Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo).
Leonardo Pico (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Santiago Vivas (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Leonardo Pico.
Marlon Carabalí (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Joan Cajares (Fortaleza FC).
Remate fallado por Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Remate rechazado de Diego Ceballos (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Federico Abadía.
Fuera de juego, Cúcuta Deportivo. Sebastián Támara intentó un pase en profundidad pero Jaime Peralta estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Yesid Díaz.
Remate rechazado de Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Víctor Mejía.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento