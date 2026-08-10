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10 ago 2026 Actualizado 13:34

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Liga Colombiana
América de CaliAMÉ
 1
Yeison Guzmán 45'
América de Cali
NacionalNAC
 0
Nacional
Final
América vence a Nacional en el Pascual y sigue invicto en la Liga Colombiana 2026-ll: Resumen Foto: Colprensa

América vence a Nacional en el Pascual y sigue invicto en la Liga Colombiana 2026-ll: Resumen Foto: Colprensa

América vence a Nacional en el Pascual y sigue invicto en la Liga Colombiana 2026-ll: Resumen Foto: Colprensa

América venció a Nacional en el Pascual y sigue invicto en la Liga Colombiana 2026-ll: Resumen

Yeison Guzmán anotó el único tanto del partido en el inicio de la segunda mitad.

El América de Cali recibió en el Pascual Guerrero a Atlético Nacional en el encuentro más emocionante de la jornada 4 de la Liga Colombiana 2026-ll este 9 de agosto. Los locales lograron su cometido y siguen invictos en este segundo semestre del campeonato.

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América mantiene el ritmo

El conjunto dirigido por David González comenzó enfrentando a un Nacional superior en la primera mitad donde el portero brasileño Jean fue el protagonista evitando varias opciones de gol por parte del equipo antioqueño. Sin embargo, La Mecha salió al segundo tiempo más organizado y amenazante frente a los visitantes.

En el minuto 46´, el jugador Yeison Guzmán marcó el único tanto del partido tras un error en defensa por parte del lateral Yeicar Perlaza. En un partido con la posesión a favor de Nacional con un 62% sobre un 38% por parte del América, los locales supieron manejar el balón y defender cualquier ataque proveniente de los verdolagas.

En el final del encuentro, el ingresado Cristian Arango anotó el tanto del empate tras un centro de Juan Manuel Rengifo que William Tesillo bajó. Sin embargo, el VAR anuló el gol debido a una mano del central Verdolaga.

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América en su mejor momento

El equipo vallecaucano es líder invicto con 12 puntos en 4 partidos y sigue siendo el único plantel sin recibir goles en contra. Nacional se ubica en la casilla número 12 con 3 puntos en 2 partidos y esta a la espera de la programación de sus juegos aplazados.

Reviva aquí la transmisión en vivo del partido

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90´

Finaliza el partido

America gana y sigue invicto

90´+6

Amarilla para Nacional

Tarjeta amarilla para Milton Casco

90´+5

Gol anulado

Mano de William Tesillo en la asistencia para Arango

90´+ 4

Se revisa la jugada

Una posible mano de Tesillo para anular el gol 

90´+ 3

Gooooooool de Nacional

Cristian Arango anota el del empate

90´+ 2

Cambio en Nacional

Ingresa Nicolas Rodríguez por Edwin Cardona 

90´+ 1

Tiro libre para América

Daniel Rocero cabecea mal y pasa muy cerca del arco

90´

Tiempo de adición

El arbitro añade 4 minutos al encuentro

88´

Tiro de esquina para Nacional

Nacional ataca con todo y recibe un tiro de esquina que termina en contragolpe de América

86´

Marlos busca el empate

El extremo izquierdo se perfila para patear pero se van por encima del arco

84´

Modificación en el América

Ingresan José Cavadía y Brayan Córdoba por Rafael Carrascal y Yani Quintero

82´

Tiro libre para América

Centro aéreo con efecto que Cristian Tovar no logra conectar 

81´

Amarilla para Nacional

Amonestación para Marlos Moreno

79´

Amarilla para Nacional

Alfredo Morelos ve la tarjeta amarilla 

78´

Amarilla para el América

Tarjeta para el capitán Rafael Carrascal

77´

Falta sobre Ramos

Los jugadores empiezan a encararse tras fuertes choques 

75´

Ramos entra enchufado

Adrián empieza a crear peligro en Nacional

74´

Sustitución en el América

Ingresa Cristian Arango por Andrés Sarmiento

72´

Sustitución en el América

Ingresa Adrián Ramos por Tomás Ángel

70´

Primera amarilla para Nacional

Simón Garcia se lleva la tarjeta amarilla tras una falta sobre Rafael Carrascal

68´

Tilman Palacios falla el segundo

El extremo entra al área, cabecea mal y termina en las manos de Armani

66´

Nacional mete presión

El capitán Edwin Cardona comanda el ataque de los verdolagas

64´

Modificación en Nacional

Ingresa Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez por Mateus Uribe y Yeicar Perlaza 

61´

Sustitución en América

Ingresa Jan Lucumí por Edson Tortolero

60´

América quiere el segundo

Tomás Ángel no logra conectar el balón bien para hacer el segundo

57´

Amarilla para América

Tarjeta para el arquero brasileño Jean 

56´

Tiro de esquina para Nacional

Tiro de esquina que queda en el área y logra tapar Jean

54´

La visita persiste en el área rival

Los Verdolagas empiezan a jugar en la mitad del campo rival

52´

Cerca el de Nacional

Disparo desde fuera del área de Alfredo Morelos, se desvía en un defensa y pega en el palo

49´

Nacional quiere el empate

La visita quiere igualar el partido con un tiro de esquina que es despejado por la defensa

46´

Gooooooool de América

Anota Yeison Guzmán

45´

Inicia la segunda mitad

Mueve la pelota el América de Cali

45´

Final de la primera mitad

América de Cali 0 - 0 Nacional

45´

Tiempo de adición

El  arbitro añade 3 minutos al encuentro 

43´

Tiro de esquina

Corner para el América que termina en otro tiro de esquina 

40´

Tiro libre peligroso para La Mecha

Tiro libre para el America que termina en las manos de Armani

38´

Armani empieza a tener protagonismo

El arquero argentino empieza a aparecer más en el partido impidiendo el primero del América

36´

Primera amonestación del partido

Cristian Tovar es el primer amonestado en los locales

32´

las faltas continúan

El juego aún es bastante pausado en esta primera mitad

30´

La defensa visitante protagoniza

Los centrales Tesillo y Simón García dan salida a Nacional 

26´

América busca el primero

Los locales buscan abrir el marcador, sin embargo aún no concretan el último pase

24´

Balón dividio

América protagoniza más en el encuentro y mete presión sobre la defensa de nacional

21´

Tiro de esquina para Nacional

Tiro de equina para la visita que termina en saque de puerta 

19´

Nacional domina el balón

Los verdolagas mantienen la posesión buscando la primera opción de gol 

16´

Partido bastante detenido

El arbitro ha pausado el juego constantemente tras faltas cometidas por ambos equipos

12´

Empieza la fricción entre los jugadoes

El arquero local Jean, protagoniza el primer roce junto a Alfredo Morelos

Tiro de esquina para Nacional

Corner para la visita que termina en saque de puerta

América quiere el primero

Tilman Palacios cabecea tras un centro por la derecha y pasa cerca del arco

El partido inicia movido

El ritmo del encuentro es bastante alto en donde los dos equipos intercambian la posesión del balón

Inicia el partido

Inicia moviendo el balón Nacional

Los jugadores salen al terreno de juego

Inician los actos protocolarios

El 11 de la visita

11 inicial de América

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO del partido América de Cali vs Atlético Nacional

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