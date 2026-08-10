América venció a Nacional en el Pascual y sigue invicto en la Liga Colombiana 2026-ll: Resumen
Yeison Guzmán anotó el único tanto del partido en el inicio de la segunda mitad.
El América de Cali recibió en el Pascual Guerrero a Atlético Nacional en el encuentro más emocionante de la jornada 4 de la Liga Colombiana 2026-ll este 9 de agosto. Los locales lograron su cometido y siguen invictos en este segundo semestre del campeonato.
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América mantiene el ritmo
El conjunto dirigido por David González comenzó enfrentando a un Nacional superior en la primera mitad donde el portero brasileño Jean fue el protagonista evitando varias opciones de gol por parte del equipo antioqueño. Sin embargo, La Mecha salió al segundo tiempo más organizado y amenazante frente a los visitantes.
En el minuto 46´, el jugador Yeison Guzmán marcó el único tanto del partido tras un error en defensa por parte del lateral Yeicar Perlaza. En un partido con la posesión a favor de Nacional con un 62% sobre un 38% por parte del América, los locales supieron manejar el balón y defender cualquier ataque proveniente de los verdolagas.
En el final del encuentro, el ingresado Cristian Arango anotó el tanto del empate tras un centro de Juan Manuel Rengifo que William Tesillo bajó. Sin embargo, el VAR anuló el gol debido a una mano del central Verdolaga.
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América en su mejor momento
El equipo vallecaucano es líder invicto con 12 puntos en 4 partidos y sigue siendo el único plantel sin recibir goles en contra. Nacional se ubica en la casilla número 12 con 3 puntos en 2 partidos y esta a la espera de la programación de sus juegos aplazados.
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Finaliza el partido
America gana y sigue invicto
Amarilla para Nacional
Tarjeta amarilla para Milton Casco
Gol anulado
Mano de William Tesillo en la asistencia para Arango
Se revisa la jugada
Una posible mano de Tesillo para anular el gol
Gooooooool de Nacional
Cristian Arango anota el del empate
Cambio en Nacional
Ingresa Nicolas Rodríguez por Edwin Cardona
Tiro libre para América
Daniel Rocero cabecea mal y pasa muy cerca del arco
Tiempo de adición
El arbitro añade 4 minutos al encuentro
Tiro de esquina para Nacional
Nacional ataca con todo y recibe un tiro de esquina que termina en contragolpe de América
Marlos busca el empate
El extremo izquierdo se perfila para patear pero se van por encima del arco
Modificación en el América
Ingresan José Cavadía y Brayan Córdoba por Rafael Carrascal y Yani Quintero
Tiro libre para América
Centro aéreo con efecto que Cristian Tovar no logra conectar
Amarilla para Nacional
Amonestación para Marlos Moreno
Amarilla para Nacional
Alfredo Morelos ve la tarjeta amarilla
Amarilla para el América
Tarjeta para el capitán Rafael Carrascal
Falta sobre Ramos
Los jugadores empiezan a encararse tras fuertes choques
Ramos entra enchufado
Adrián empieza a crear peligro en Nacional
Sustitución en el América
Ingresa Cristian Arango por Andrés Sarmiento
Sustitución en el América
Ingresa Adrián Ramos por Tomás Ángel
Primera amarilla para Nacional
Simón Garcia se lleva la tarjeta amarilla tras una falta sobre Rafael Carrascal
Tilman Palacios falla el segundo
El extremo entra al área, cabecea mal y termina en las manos de Armani
Nacional mete presión
El capitán Edwin Cardona comanda el ataque de los verdolagas
Modificación en Nacional
Ingresa Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez por Mateus Uribe y Yeicar Perlaza
Sustitución en América
Ingresa Jan Lucumí por Edson Tortolero
América quiere el segundo
Tomás Ángel no logra conectar el balón bien para hacer el segundo
Amarilla para América
Tarjeta para el arquero brasileño Jean
Tiro de esquina para Nacional
Tiro de esquina que queda en el área y logra tapar Jean
La visita persiste en el área rival
Los Verdolagas empiezan a jugar en la mitad del campo rival
Cerca el de Nacional
Disparo desde fuera del área de Alfredo Morelos, se desvía en un defensa y pega en el palo
Nacional quiere el empate
La visita quiere igualar el partido con un tiro de esquina que es despejado por la defensa
Gooooooool de América
Anota Yeison Guzmán
Inicia la segunda mitad
Mueve la pelota el América de Cali
Final de la primera mitad
América de Cali 0 - 0 Nacional
Tiempo de adición
El arbitro añade 3 minutos al encuentro
Tiro de esquina
Corner para el América que termina en otro tiro de esquina
Tiro libre peligroso para La Mecha
Tiro libre para el America que termina en las manos de Armani
Armani empieza a tener protagonismo
El arquero argentino empieza a aparecer más en el partido impidiendo el primero del América
Primera amonestación del partido
Cristian Tovar es el primer amonestado en los locales
las faltas continúan
El juego aún es bastante pausado en esta primera mitad
La defensa visitante protagoniza
Los centrales Tesillo y Simón García dan salida a Nacional
América busca el primero
Los locales buscan abrir el marcador, sin embargo aún no concretan el último pase
Balón dividio
América protagoniza más en el encuentro y mete presión sobre la defensa de nacional
Tiro de esquina para Nacional
Tiro de equina para la visita que termina en saque de puerta
Nacional domina el balón
Los verdolagas mantienen la posesión buscando la primera opción de gol
Partido bastante detenido
El arbitro ha pausado el juego constantemente tras faltas cometidas por ambos equipos
Empieza la fricción entre los jugadoes
El arquero local Jean, protagoniza el primer roce junto a Alfredo Morelos
Tiro de esquina para Nacional
Corner para la visita que termina en saque de puerta
América quiere el primero
Tilman Palacios cabecea tras un centro por la derecha y pasa cerca del arco
El partido inicia movido
El ritmo del encuentro es bastante alto en donde los dos equipos intercambian la posesión del balón
Inicia el partido
Inicia moviendo el balón Nacional
Los jugadores salen al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
El 11 de la visita
11 inicial de América
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO del partido América de Cali vs Atlético Nacional