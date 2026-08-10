América venció a Nacional en el Pascual y sigue invicto en la Liga Colombiana 2026-ll: Resumen

América vence a Nacional en el Pascual y sigue invicto en la Liga Colombiana 2026-ll: Resumen Foto: Colprensa

Yeison Guzmán anotó el único tanto del partido en el inicio de la segunda mitad.

El América de Cali recibió en el Pascual Guerrero a Atlético Nacional en el encuentro más emocionante de la jornada 4 de la Liga Colombiana 2026-ll este 9 de agosto. Los locales lograron su cometido y siguen invictos en este segundo semestre del campeonato.

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América mantiene el ritmo

El conjunto dirigido por David González comenzó enfrentando a un Nacional superior en la primera mitad donde el portero brasileño Jean fue el protagonista evitando varias opciones de gol por parte del equipo antioqueño. Sin embargo, La Mecha salió al segundo tiempo más organizado y amenazante frente a los visitantes.

En el minuto 46´, el jugador Yeison Guzmán marcó el único tanto del partido tras un error en defensa por parte del lateral Yeicar Perlaza. En un partido con la posesión a favor de Nacional con un 62% sobre un 38% por parte del América, los locales supieron manejar el balón y defender cualquier ataque proveniente de los verdolagas.

En el final del encuentro, el ingresado Cristian Arango anotó el tanto del empate tras un centro de Juan Manuel Rengifo que William Tesillo bajó. Sin embargo, el VAR anuló el gol debido a una mano del central Verdolaga.

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América en su mejor momento

El equipo vallecaucano es líder invicto con 12 puntos en 4 partidos y sigue siendo el único plantel sin recibir goles en contra. Nacional se ubica en la casilla número 12 con 3 puntos en 2 partidos y esta a la espera de la programación de sus juegos aplazados.

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