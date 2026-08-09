Elías Cabrera llega a Atlético Nacional para reforzar el mediocampo: Detalles de su fichaje

Elías Cabrera llega a Atlético Nacional para reforzar el mediocampo: Detalles de su llegada (Photo by Agencia Gamba/Getty Images) / Agencia Gamba

Atlético Nacional continúa reforzando su plantilla para el segundo semestre de 2026 y oficializó la incorporación del argentino Elías Cabrera. El mediocampista de 23 años es una de las apuestas del conjunto verdolaga para darle mayor creatividad a la zona de elaboración.

¿Quién es el nuevo fichaje?

Cabrera pertenece a Vélez Sarsfield y actualmente se encuentra cedido en Tigre. Nacional logró concretar una nueva cesión del futbolista, por lo que fue necesario resolver previamente su vínculo con el conjunto bonaerense.

El volante ha tenido protagonismo durante la temporada con Tigre. En 2026 suma 18 partidos oficiales entre las diferentes competiciones y registra un gol y una asistencia. Además, recientemente marcó frente a Nacional de Uruguay en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Antes de su clásico ante el América, Cabrera se convirtió en el tercer refuerzo, pues los verdolagas anunciaron el día de ayer al defensor Andrés Reyes, un ex-Nacional quien alcanzó a jugar 21 partidos con el equipo entre 2018 y 2019, el defensor regresa luego de seis años en la MLS.

El segundo jugador, que se anunció al tiempo que Reyes, fue el atacante colombo-británico Ian Poveda, quien seguirá su camino en el fútbol colombiano luego de siete años en el fútbol inglés. El extremo jugó 9 partidos con el Inter de Bogotá este 2026 antes de su llegada al club verdolaga

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Viejo conocido del DT

Una de las razones que facilitaría la operación es el conocimiento que tiene Lucas González sobre el jugador. El actual entrenador de Atlético Nacional coincidió con Cabrera durante su etapa en Central Córdoba, por lo que conoce de primera mano sus características y posibilidades dentro del campo.

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Cabrera se caracteriza por su capacidad técnica, el regate y la generación de juego en los últimos metros. Su llegada le permitirá al cuadro antioqueño contar con una alternativa más para conectar el mediocampo con los hombres de ataque.