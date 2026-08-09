Hugo Rodallega iguala a Omar Pérez en histórica cifra en Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega sigue haciendo historia con Independiente Santa Fe a sus 41 años. El director técnico Pablo Repetto expresó que el capitán va por todos los títulos en este inicio de temporada en la Liga Colombiana. En su reciente participación frente a Boyacá Chicó, el delantero apareció con el primer tanto del encuentro que finalizó 2-0 para el cuadro bogotano.

Con este tanto, Rodallega igualó al volante argentino Omar Pérez en la tabla anotadores históricos de Independiente Santa Fe con un total de 77 anotaciones con el club cardenal.

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Ahora, el delantero colombiano y el mediocampista argentino comparten el noveno lugar en la tabla de máximos artilleros de Santa Fe, un listado que lidera Alfonso Cañón con 155 goles, seguido por Léider Preciado, quien registró 114 festejos. El podio lo completa Alberto Perazzo con 105.

Después de igualar a Omar Pérez en la victoria 2-0 sobre Chicó en El Campín, Rodallega habló con los medios de comunicación y reconoció la importancia de Santa Fe en su carrera. Dijo que espera seguir marcando y ganando títulos.

“Santa Fe es el equipo que se ganó un lugar especial en mi corazón, es el equipo en el que más goles he marcado en mi carrera. Espero seguir haciendo goles que aporten a sumar puntos y puntos que nos lleven a jugar finales y ganar títulos”, expresó el delantero.

¿Qué viene para Santa Fe y Rodallega?

Con esta victoria frente al Chicó, los dirigidos por Repetto consiguen sus primeros tres puntos del torneo finalización y se ubican en la casilla numero 11 con cuatro puntos en 3 partidos.

El próximo martes 11 de agosto, Independiente Santa Fe se enfrentará frente a River Plate en el partido de ida por los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamerica en el Nemesio Camacho el Campín. Con la reciente lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, el arquero suplente Weibmar Asprilla será el posible elegido de Repetto para enfrentar al cuadro argentino.