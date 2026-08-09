🔴 EN VIVO Jaguares vs Once Caldas en la fecha 4 de la Liga Colombiana 2026-ll: MINUTO a MINUTO
El conjunto cordobés busca sumar su primera victoria del semestre aprovechando su localia.
Jaguares de Córdoba y Once Caldas se enfrentarán por la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-ll en el estadio Jaraguay de Montería. El conjunto local recibirá al Blanco Blanco con el propósito de sumar sus primeros tres puntos del torneo finalización.
Le puede interesar: Amargo debut de Jhon Jader Durán en la Liga Portuguesa con Benfica: así le fue al colombiano
Jaguares quiere recuperarse
El cuadro cordobés tendrá la tarea de dejar atrás los resultados de las primeras jornadas y encontrar regularidad en el campeonato. Ante su público, Jaguares buscará imponer condiciones desde el inicio y conseguir tres puntos que le permitan tomar confianza de cara a las próximas fechas.
Once Caldas, por un buen resultado
Once Caldas afrontará el compromiso con el objetivo de sacar provecho de sus oportunidades y regresar a Manizales con puntos. El ‘Blanco Blanco’ sabe que un triunfo como visitante puede ser importante para mantenerse cerca de los puestos de privilegio en este comienzo de torneo.
Viva acá la transmisión EN VIVO:
Siga acá el MINUTO a MINUTO
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Darwin López sustituyendo a Rafael Bustamante.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Carlos Cantillo sustituyendo a Wilfrido De La Rosa.
Falta de Juan Cuesta (Once Caldas).
Esteban Beltrán (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edwin Torres (Once Caldas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Andrés Roa.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Esteban Beltrán sustituyendo a Cristian Álvarez.
Cambio en Jaguares de Córdoba, entra al campo Johar Mejía sustituyendo a Andrés Rentería.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pipe Gómez (Once Caldas) remate con la derecha desde el centro del área.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Juan Franco.
Remate rechazado de Pipe Gómez (Once Caldas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Juan Nieto.
Remate fallado por Andrés Roa (Once Caldas) remate con la derecha desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Andrés Colorado.
Juan Nieto (Once Caldas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Rafael Bustamante (Jaguares de Córdoba).
Falta de Juan Nieto (Once Caldas).
Cristian Álvarez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Andrés Roa (Once Caldas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Rafael Bustamante (Jaguares de Córdoba).
Fuera de juego, Jaguares de Córdoba. Jáder Maza intentó un pase en profundidad pero Franklin Mosquera estaba en posición de fuera de juego.
Daniel Londoño (Once Caldas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Daniel Londoño (Once Caldas).
Wilfrido De La Rosa (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Edwin Torres (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Andrés Correa.
Se reanuda el partido.
Jáder Maza (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
El juego está detenido debido a una lesión Juan Cuesta (Once Caldas).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Nieto (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Cuesta.
Remate rechazado de Andrés Correa (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pipe Gómez.
Fuera de juego, Jaguares de Córdoba. Rafael Bustamante intentó un pase en profundidad pero Jerson Malagón estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Once Caldas, entra al campo Pipe Gómez sustituyendo a Dayro Moreno.
Cambio en Once Caldas, entra al campo Juan Nieto sustituyendo a Jaime Alvarado.
Empieza segunda parte Jaguares de Córdoba 0, Once Caldas 0.
Final primera parte, Jaguares de Córdoba 0, Once Caldas 0.
Remate fallado por Jaime Alvarado (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edwin Torres.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Jáder Maza (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Cristian Álvarez.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Andrés Correa (Once Caldas).
Falta de Wilfrido De La Rosa (Jaguares de Córdoba).
Andrés Correa (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Edwin Torres (Once Caldas) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Andrés Correa.
Juan Arcila (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Juan Arcila (Jaguares de Córdoba).
Andrés Colorado (Once Caldas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate rechazado de Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Franco.
Remate fallado por Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Michael Barrios tras un contraataque.
Remate fallado por Juan Franco (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jerson Malagón.
Remate fallado por Royscer Colpa (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rafael Bustamante.
Remate rechazado de Carlos Henao (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Royscer Colpa.
Remate fallado por Rafael Bustamante (Jaguares de Córdoba) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Cristian Álvarez con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Daniel Londoño.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrés Roa (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Falta de Juan Franco (Jaguares de Córdoba).
Michael Barrios (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cristian Álvarez.
Remate fallado por Juan Cuesta (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Daniel Londoño.
Remate rechazado de Andrés Roa (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Michael Barrios.
Andrés Roa (Once Caldas) remata al larguero, remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Michael Barrios.
Jaime Alvarado (Once Caldas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jaime Alvarado (Once Caldas).
Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Andrés Roa (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dayro Moreno.
Daniel Londoño (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Cristian Álvarez (Jaguares de Córdoba).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Cristian Álvarez (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Jorge Cardona (Once Caldas).
Cristian Álvarez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Cristian Álvarez.
Remate fallado por Andrés Correa (Once Caldas) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Daniel Londoño.
Remate rechazado de Michael Barrios (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dayro Moreno.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Juan Franco.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Jerson Malagón.
Fuera de juego, Jaguares de Córdoba. Wilfrido De La Rosa intentó un pase en profundidad pero Andrés Rentería estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Cristian Álvarez (Jaguares de Córdoba) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Juan Franco con un centro al área.
Falta de Andrés Correa (Once Caldas).
Wilfrido De La Rosa (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento