EN VIVO Jaguares vs Once Caldas en la fecha 4 de la Liga Colombiana 2026-ll: MINUTO a MINUTO

Jaguares de Córdoba y Once Caldas se enfrentarán por la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-ll en el estadio Jaraguay de Montería. El conjunto local recibirá al Blanco Blanco con el propósito de sumar sus primeros tres puntos del torneo finalización.

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Jaguares quiere recuperarse

El cuadro cordobés tendrá la tarea de dejar atrás los resultados de las primeras jornadas y encontrar regularidad en el campeonato. Ante su público, Jaguares buscará imponer condiciones desde el inicio y conseguir tres puntos que le permitan tomar confianza de cara a las próximas fechas.

Once Caldas, por un buen resultado

Once Caldas afrontará el compromiso con el objetivo de sacar provecho de sus oportunidades y regresar a Manizales con puntos. El ‘Blanco Blanco’ sabe que un triunfo como visitante puede ser importante para mantenerse cerca de los puestos de privilegio en este comienzo de torneo.

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