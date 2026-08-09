Tabla de Medallería Juegos Centroamericanos y del Caribe: Así finalizó Colombia

Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - Tomado de redes sociales Comité Olímpico Colombiano

Luego de 16 días de competencia, el sábado 8 de agosto finalizó la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, que dejó a México como líder de la tabla de medallería, superando las 400 medallas.

La delegación colombiana tuvo una participación destacada, acercándose a las 300 preseas y logrando ganar en disciplinas como atletismo y eSports.

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Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos

Colombia cierra una de sus mejores participaciones en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, superando su actuación de hace tres años, y por segunda vez en la historia termina ocupando el segundo puesto en la tabla de medallería, esta vez superada únicamente por la delegación mexicana.

La delegación colombiana, conformada por 468 atletas, logró 266 medallas, con 91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce. Y de acuerdo con información del Comité Olímpico Colombiano, Santo Domingo 2026 se convierte en la sexta edición consecutiva en la que se superan las 200 medallas, desde Cartagena 2006.

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, aseguró que “Estamos muy satisfechos con los resultados de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Colombia superó la actuación de San Salvador. En aquella oportunidad obtuvimos 87 medallas de oro y ahora llegamos a 91. También superamos de manera importante el número de medallas de plata y de bronce”.

Actuaciones destacadas

Las 266 medallas son históricas para el deporte colombiano, y en esta edición se consiguieron preseas en disciplinas en las que Colombia no tenía una gran historia y que no habían sido logradas anteriormente.

Una de ellas es la medalla de oro en la prueba masculina de los 100 metros de atletismo, donde Ronald Longa logró un tiempo de 10.06, tiempo que lo convirtió en el hombre más rápido de la cita regional.

La selección Colombia masculina de voleibol también sorprendió al vencer en la final de su categoría a la selección de Puerto Rico y conquistar por primera vez la presea de oro en este deporte de conjunto, considerada por el Comité Olímpico Colombiano como “la victoria más importante del voleibol masculino en muchos años”; por su parte, la selección femenina se quedó con la medalla de plata, tras caer en la final contra las anfitrionas.

El fútbol femenino dejó otra medalla en deportes de conjunto; la Selección Colombia consiguió la medalla de plata, luego de caer en la final contra la selección mexicana.

Igualmente, se debe destacar lo hecho por el medallista olímpico Ángel Barajas, que consiguió cuatro medallas de oro y una de plata en gimnasia artística; al igual que la bolichera campeona mundial María José Rodríguez Ospina, que conquistó el mismo número de preseas que el gimnasta.

Finalmente, Colombia consiguió su primera medalla de oro en los eSports. El equipo conformado por Jairo Urbina, Juan Pablo Arcila, Sergio Bautista, Víctor Durango y Jhon Guzmán logró la presea en la modalidad de MOBA League of Legends, venciendo 2-0 a República Dominicana.

Tabla de medallería Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026