Así está Colombia en la Tabla de Medallería Juegos Centroamericanos y del Caribe: últimas victorias

Levantamiento de pesas, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - Tomada de: Página web Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 / SHENNY ESTER VASQUEZ ROSARIO

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 están llegando a su final. Este sábado 8 de agosto se entregarán las últimas medallas de la competencia y se llevará a cabo la clausura de esta edición celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.

Durante la penúltima jornada de competencia de este viernes 7 de agosto, la delegación colombiana continuó sumando medallas a la cuenta, manteniéndose en el segundo lugar de la tabla de medallería, superada únicamente por México.

Hasta el cierre de la jornada de este viernes, Colombia alcanzó 254 medallas, con 87 de oro, 92 de plata y 75 de bronce. Mientras que México termina esta edición como líder con un parcial de 389 preseas. Estas fueron las últimas medallas alcanzadas por Colombia.

Algunas de las disciplinas en las que se ha destacado la delegación colombiana y que suman mayor número de medallas son la gimnasia artística (11), bolos (13), patinaje (20), ciclismo de ruta (13), natación (21) y levantamiento de pesas (16).

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Levantamiento de pesas

El levantamiento de pesas, una de las especialidades de Colombia, hasta el cierre de la jornada le ha entregado al país 16 medallas: 11 de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

Las últimas medallas de esta disciplina llegaron de la mano de los medallistas olímpicos Yeison López y Mari Leivis Sánchez, que sumaron dos medallas de oro cada uno. López logró las preseas en las modalidades de envión y arranque de 88 kilógramos, imponiendo un récord mundial, mientras que Sánchez lo hizo en la categoría de 77 kilógramos.

Igualmente, Julieth Rodríguez consiguió dos preseas de oro en las modalidades de arranque y envión en la categoría de 69 kilogramos.

eSports

En la jornada de este viernes, Colombia también hizo historia al conseguir la primera medalla de oro de eSports. El equipo conformado por Jairo Urbina, Juan Pablo Arcila, Sergio Bautista, Víctor Durango y Jhon Guzmán lograron la presea en la modalidad de MOBA League of Legends, venciendo 2-0 a República Dominicana.

Voleibol femenino

La selección femenina de voleibol logró la medalla de plata, luego de caer frente a las anfitrionas tres sets a cero. Se debe recordar que la selección masculina logró la presea dorada la semana anterior luego de vencer a Puerto Rico.

Natación artística

La natación es la disciplina que más medallas le ha dejado a Colombia hasta el cierre de la jornada de este viernes, por encima incluso del patinaje, con 21 preseas: 2 de oro, 10 de plata y 9 de bronce.

Las últimas dos medallas fueron en las disciplinas de dueto mixto libre, con Emily Minante y Gustavo Sánchez, que consiguieron el oro y dueto femenino libre de la natación artística, que lograron la medalla de plata.

Tabla de medallería de los Juegos Centroamericanos