Tabla de medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe: así va Colombia / IDRD

Colombia sigue en la lucha por el primer lugar en la tabla de medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación nacional viene de celebrar una nueva presea dorada, de la mano de la joya del atletismo Ronal Longa.

El joven de tan solo 22 años se llevó el oro en la prueba masculina de los 100 metros con un tiempo de 10.06, balance que lo convierte en el hombre más rápido de la cita regional. Dejó la medalla de plata para el jamaicano Bouwahjgie Nkrumie, que cruzó la meta en 10.17. El dominicano Melbin Marcelino se coló en el tercer lugar con 10.19 segundos.

En la misma jornada, la dominicana Liranyi Alonso corrió los 100 metros en 11.10 para establecer un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Alonso viene de agenciarse el bronce en el Panamericano de atletismo que se celebró en Medellín entre el 26 y 28 de junio pasado. En los 200 metros de los Juegos Panamericanos Junior, en agosto del año pasado, estableció un récord con 22.69 segundos.

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México lidera los Juegos; Colombia y Cuba completan el podio

México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 120 preseas de oro, 81 de plata y 68 de bronce, seguido de Colombia (58-66-48) y Cuba (31-26-36).

En el cuarto lugar está Venezuela con 22 de oro, 37 de plata y 64 de bronce, mientras que el quinto es para Puerto Rico con 18 metales dorados, 23 plateados y 31 bronces.

Los locales de República Dominicana ocupan el sexto lugar con 17 oros, 18 platas y 48 bronces.

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Tabla de medallería de los Juegos Centroamericanos