Colombia se queda con el título del Suramericano Sub-16 de Tenis en Bogotá: Resumen del torneo

Colombia se coronó campeona del Suramericano Sub-16 femenino de tenis. El equipo cafetero superó en la final 2-1 a Brasil, en las canchas de polvo de ladrillo de América Tenis Club de Bogotá.

Con este triunfo, Colombia vuelve a conquistar este torneo después de nueve años. La última vez fue en 2017, con una nómina integrada por María Camila Osorio, Jessica Plazas y Lina Sáchica, bajo la capitanía de Catalina Castaño. En aquella ocasión, este certamen también se celebró en Bogotá, también en las instalaciones del América Tenis Club.

Resumen de los partidos

En la serie decisiva, los duelos de sencillos se jugaron a la par, y Colombia se fue en ventaja con Emanuela Lares, tras ganarle a Nathalia Pontes Tourinho por 4-2 y 4-1; después, María Eduarda Carbone puso la paridad al superar por 4-5(4), 4-0 y 4-2 a Alicia Londoño, siendo este el único traspié tricolor; en el punto de dobles, el tándem de Emanuela Lares y Alicia Londoño se impuso por 4-2 y 5-4(2) a Nathalia Pontes Tourinho y Maria Eduarda Carbone.

El equipo campeón también tuvo participación de Sara Lozano, quien ingresó a última hora en reemplazo de Laura Villamil, baja por inconvenientes físicos. El conjunto colombiano estuvo bajo la dirección del capitán Carlos Salamanca.

Las dueñas de casa quedaron ubicadas en el Grupo B en el round robin; allí se impusieron a Venezuela, Ecuador y Uruguay por 3-0; también derrotaron a Perú por 2-0 para quedarse con el primer lugar y acceder a las semifinales. En la fase de las cuatro mejores despachó a Paraguay por 2-0, asegurando su clasificación a la Billie Jean King Cup Jr. de noviembre próxima en El Cairo (Egipto) y la posibilidad de luchar por el título continental.

Con esta clasificación, Colombia alcanza por decimocuarta ocasión la fase mundial de la Billie Jean King Cup Jr. El país compitió por primera vez en 1991 y posteriormente estuvo presente en las ediciones de 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2008, 2013, 2015, 2017, 2022 y 2023.

Colombia, séptima en el torneo masculino

Por su parte, el equipo masculino de Colombia finalizó en la séptima posición, luego de derrotar el sábado por 2-1 a Paraguay. En el primer partido de sencillos, Rodrigo Oya puso en ventaja a Paraguay al vencer a Jhonatan Sarmiento por 6-4 y 6-0. Posteriormente, Alex Pérez igualó la serie para Colombia tras superar a Facundo Moreira por 7-6(5) y 6-3.

La definición se trasladó al partido de dobles, donde Jhonatan Sarmiento y Alex Pérez derrotaron a Tomás y Facundo Moreira por 7-5, 3-6 y 10-7, asegurando así la victoria colombiana. El equipo masculino también estuvo integrado por Samuel Pedraza y Carlos Núñez, que fue el capitán.