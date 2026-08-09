Pico y placa regional ya rige en Bogotá durante el Plan Retorno del puente festivo

Colombia

Desde las 12:00 del mediodía de este domingo comenzó a regir el Pico y Placa Regional para los vehículos que ingresan a Bogotá, como parte del Plan Retorno del puente festivo de la Batalla de Boyacá.

La medida establece que entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente podrán ingresar vehículos cuyas placas terminen en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso estará permitido únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Más de 1,8 millones de vehículos se han movilizado

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hasta el momento 997.675 vehículos han salido de Bogotá durante lo corrido del fin de semana, mientras que 846.428 han ingresado a la capital a través de los diferentes corredores viales.

En el marco del Plan Retorno, las autoridades mantienen personal en las vías para gestionar el tráfico y priorizar la seguridad y movilidad de los viajeros.

Vía Bogotá-Girardot presenta condiciones favorables

En el corredor Bogotá-Girardot, uno de los principales puntos de retorno hacia la capital, las autoridades reportan condiciones favorables de movilidad a esta hora.

La concesión mantiene el seguimiento al comportamiento de la vía y al flujo vehicular durante la jornada, mientras avanza el regreso de los viajeros hacia Bogotá.

Las autoridades reiteran el llamado a respetar los horarios del Pico y Placa Regional, conducir con precaución y atender las indicaciones del personal dispuesto en las carreteras para facilitar el retorno.