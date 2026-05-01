Violencia en el Atlántico supera a enfermedades prevenibles como causa de muerte en menores

Para el concejo de Cali las comunas 13, 14, 15, 21, 6, 8, 18 y la 20, demandan focalizar esfuerzos para disminuir los hechos de violencia.

Una preocupante realidad quedó en evidencia durante la más reciente sesión de la Mesa de Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar (MIAJFF): en el Atlántico, la violencia se ha convertido en una causa de muerte más frecuente en niños, niñas y adolescentes que enfermedades históricamente prevenibles como la diarrea o las infecciones respiratorias agudas.

13 muertes violentas de menores en el departamento

El dato, revelado por la Secretaría de Salud Departamental, advierte que hasta febrero de 2026 se han registrado 13 muertes violentas de menores en el departamento, un indicador que llevó a priorizar este fenómeno por encima de otras problemáticas de salud pública.

María Elena Menco, referente de Infancia de la Secretaría de Salud departamental, explicó la gravedad del panorama: “En la priorización de este evento, por parte de todas las entidades que hacen parte de la Mesa de Infancia, fue el tema principal. Hay un dato preocupante: en el pasado habíamos priorizado la mortalidad infantil por diarrea y por infección respiratoria aguda. En este momento, la problemática de la violencia contra niños, niñas y adolescentes está por encima de estas causas. Es tan alarmante la situación que, en la misma mesa fue el primer tema priorizado”, dijo.

Menores recuperados de actividades ilícitas

Durante la sesión también se conoció que, a marzo de 2026, al menos 62 menores han sido recuperados de actividades ilícitas, muchas de ellas relacionadas con el reclutamiento por parte de estructuras delincuenciales.

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Entre las medidas adoptadas, las instituciones coincidieron en que la respuesta debe centrarse en la prevención desde el núcleo familiar.

“De hecho, hay algunos programas. Nosotros, en salud, tenemos ‘Familias Fuertes’, que consiste en módulos en los que trabajamos con jóvenes de 10 a 14 años y sus padres temas como el manejo de la autoridad, el proyecto de vida y la prevención del consumo. Este año lo vamos a implementar en el departamento y capacitaremos talento humano en salud para replicarlo en los municipios”, sostuvo.

La Mesa de Infancia continuará sesionando mensualmente para hacer seguimiento a las acciones y definir nuevas estrategias.