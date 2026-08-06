Boletería Santa Fe vs. River Plate por Copa Sudamericana: ¿Cuánto valen y dónde comprar?
Santa Fe recibirá a River Plate en el estadio El Campín de Bogotá.
Independiente Santa Fe continúa su camino en la Copa Sudamericana. Luego de vencer a Caracas en la fase de play-off, el cuadro ‘cardenal’ recibirá a River Plate de Argentina en el Estadio El Campín en Bogotá, el próximo miércoles 12 de agosto, a las 7:30 p.m.
El entrenador uruguayo Pablo Repetto ya prepara el partido, y luego de su victoria por Copa Colombia aseguró que: “La gente dice que hay que ganarle a River, pero tenemos un grupo maduro, por eso destaco la seriedad del equipo; estamos fuertes en esa parte. Vamos por todo; vamos por la Copa, la Sudamericana y la Liga”
En las últimas horas, Santa Fe publicó el precio de la boletería para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y el proceso para comprarlas.
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Precio boletería Santa Fe vs. River Plate
De acuerdo con la publicación de Independiente Santa Fe, el valor de la boletería individual oscila entre los $118.000 y los $252.000; mientras que los abonados tendrán precio especial con precios entre los $52.000 y los $118.000.
Por otro lado, el club abrió la tribuna lateral norte para la hinchada visitante, que tiene un valor de $188.160.
Boletería individual:
- Lateral Sur: $118.000
- Oriental general: $129.000
- Oriental preferencial: $163.000
- Oriental platea: $163.000
- Occidental general: $180.000
- Occidental preferencial: $252.000
- Occidental platea baja: $252.000
- Occidental platea alta: $252.000
- Lateral norte visitante: $188.160
Tenga en cuenta que para los abonados los precios serán inferiores, y los hinchas tendrán la opción de recargar el abono hasta el próximo lunes 10 de agosto.
¿Cómo comprar las entradas?
Las entradas podrán ser adquiridas a través de la página web de TuBoleta. En la página web podrá seleccionar si comprar boletería individual o boletería para los abonados.
Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...