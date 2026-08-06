Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 ago 2026 Actualizado 13:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Fútbol

Boletería Santa Fe vs. River Plate por Copa Sudamericana: ¿Cuánto valen y dónde comprar?

Santa Fe recibirá a River Plate en el estadio El Campín de Bogotá.

Boletería Santa Fe vs. River Plate - Colprensa

Boletería Santa Fe vs. River Plate - Colprensa

Boletería Santa Fe vs. River Plate - Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google

Independiente Santa Fe continúa su camino en la Copa Sudamericana. Luego de vencer a Caracas en la fase de play-off, el cuadro ‘cardenal’ recibirá a River Plate de Argentina en el Estadio El Campín en Bogotá, el próximo miércoles 12 de agosto, a las 7:30 p.m.

El entrenador uruguayo Pablo Repetto ya prepara el partido, y luego de su victoria por Copa Colombia aseguró que: “La gente dice que hay que ganarle a River, pero tenemos un grupo maduro, por eso destaco la seriedad del equipo; estamos fuertes en esa parte. Vamos por todo; vamos por la Copa, la Sudamericana y la Liga”

En las últimas horas, Santa Fe publicó el precio de la boletería para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y el proceso para comprarlas.

Le puede interesar: Exárbitro Pablo Lunati arremete contra los jugadores colombianos: “La mayoría no tienen cerebro”

Precio boletería Santa Fe vs. River Plate

De acuerdo con la publicación de Independiente Santa Fe, el valor de la boletería individual oscila entre los $118.000 y los $252.000; mientras que los abonados tendrán precio especial con precios entre los $52.000 y los $118.000.

Por otro lado, el club abrió la tribuna lateral norte para la hinchada visitante, que tiene un valor de $188.160.

Boletería individual:

  • Lateral Sur: $118.000
  • Oriental general: $129.000
  • Oriental preferencial: $163.000
  • Oriental platea: $163.000
  • Occidental general: $180.000
  • Occidental preferencial: $252.000
  • Occidental platea baja: $252.000
  • Occidental platea alta: $252.000
  • Lateral norte visitante: $188.160

Tenga en cuenta que para los abonados los precios serán inferiores, y los hinchas tendrán la opción de recargar el abono hasta el próximo lunes 10 de agosto.

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas podrán ser adquiridas a través de la página web de TuBoleta. En la página web podrá seleccionar si comprar boletería individual o boletería para los abonados.

Anamaria Rodríguez

Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir