Pablo Repetto, ambicioso con el futuro de Santa Fe: “Vamos por la Copa, la Sudamericana y la Liga”

Independiente Santa Fe venció 2-0 a Unión Magdalena en la Copa Colombia en el juego de ida de la Fase 1B. A falta del partido de vuelta, que aún no tiene fecha confirmada, Santa Fe cuenta con ventaja para avanzar a los octavos de final de la competencia.

Santa Fe salió a la cancha del Campín buscando el control del juego; si bien logró mostrar solidez en el avance ofensivo, Unión Magdalena logró frenar las jugadas, evitando que el cuadro Cardenal se fuera arriba en el marcador. En el segundo tiempo, en el minuto 53′, Franco Fagúndez anotó el primer gol del partido, y solo 10 minutos después, Luis Palacios sentenció el 2-0 final.

Posterior al triunfo por Copa, el entrenador Pablo Repetto habló en rueda de prensa sobre los próximos desafíos que enfrentará el equipo por Liga Colombiana y Copa Sudamericana.

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Rotación de la nómina para el juego contra Unión Magdalena

El entrenador Repetto decidió rotar el once titular en este partido frente a Unión Magdalena y explicó en la rueda de prensa el porqué de esta decisión: “Era el momento debido a que teníamos que dar descanso a algunos jugadores. Entraron con personalidad y estos minutos pueden servir para el futuro; esa era la idea. Tomamos el partido con seriedad, siendo conscientes de la cercanía con los futuros partidos, por eso la rotación. Nos quedamos tranquilos con la actitud del equipo. Independientemente de los jugadores que estén, vamos a hacer todo para lograr los resultados”.

Partidos de Santa Fe por Liga Colombiana y Sudamericana

Luego de su victoria en Copa Colombia, Santa Fe ya piensa en sus próximos partidos, el primero por Liga BetPlay frente a Boyacá Chicó, programado para el próximo sábado 8 de agosto; y el juego por Copa Sudamericana contra River Plate de Argentina, que se disputará en El Campín el miércoles 12 de agosto.

Sobre el calendario, Repetto aseguró que: “Cada partido es diferente, vamos a enfrentar a un equipo que viene golpeado, va a ser duro (sobre Boyacá Chicó), hay que estar en un 100%. Se habla mucho del partido con River y eso puede distraer; hay que estar enfocados primero en el sábado. Necesitamos un resultado positivo para acercarnos al objetivo, que es estar entre los ocho”.

A falta del juego por la tercera fecha, Santa Fe se ubica en el puesto 13 en la tabla de posiciones, con un punto, conseguido en el empate 2-2 frente a Once Caldas.

Igualmente, el entrenador uruguayo aseguró que el equipo trabaja no solo en la parte física, sino también mental, de cara a los objetivos del semestre, que son los títulos de las competencias que disputan actualmente. “Se ve lo físico, pero también está la parte mental, lo que desvía un torneo internacional y el nombre de un rival como River; la gente no habla de este partido o el de Chicó, la gente dice que hay que ganarle a River, pero tenemos un grupo maduro, por eso destaco la seriedad del equipo, estamos fuertes en esa parte. Vamos por todo, después veremos, no es fácil; vamos por la Copa, la Sudamericana y la Liga”.