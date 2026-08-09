River Plate no podrá contar con su fichaje estrella para enfrentar a Santa Fe en Copa Sudamericana / Getty Images

Se avecinan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 e Independiente Santa Fe es el único representante del fútbol colombiano en el certamen. El cuadro cardenal se enfrentará con River Plate en una serie que comenzará este miércoles en Bogotá y concluirá la próxima semana en Buenos Aires.

Le puede interesar: Elías Cabrera llega a Atlético Nacional para reforzar el mediocampo: Detalles de su fichaje

Para este compromiso, el equipo argentino llega en medio de muchas críticas y un nivel deportivo paupérrimo. Es la primera vez en toda su historia que inicia un campeonato local con cuatro derrotas consecutivas y sin haber anotado un solo gol. Incluso el balance de caídas aumenta a cinco, si se cuenta el 1-3 ante Aldosivi en 32vos de final de la Copa Argentina...

Ahora llega la Sudamericana con la obligación de sobrepasar los octavos de final. No solo por la historia que tiene River a cuestas, sino también por la inversión de 67 millones de dólares que se hizo para este semestre. Estas son sus caras nuevas:

Thiago Almada

Ángel Correa

Lucas Beltrán

Mauro Arambarri

Tobías Andrada

Francisco Ortega

Rafa Santos Borré

Giovanni González

Nicolás Otamendi

Lea también acá: Lesión Andrés Mosquera Marmolejo: ¿Se pierde el juego contra River? Esto dijo el técnico de Santa Fe

River no podrá contar con su fichaje estrella para enfrentar a Santa Fe

A pesar de los nombres de primer nivel que tiene la lista de refuerzos, River Plate no podrá contar con el jugador, quizás, más importante: Thiago Almada, quien llegó proveniente del Atlético de Madrid por un precio que ronda los 20 millones de dólares.

El atacante de 25 años viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina y se encontraba en su periodo de vacaciones. Ahora bien, la prensa local esperaba que su debut fuese en El Campín por Copa, pero el mismo Eduardo Coudet, entrenador del equipo, descartó por completo dicha posibilidad.

“Es difícil. Sería egoísta de mi parte querer que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue a 2600 metros de altura en Bogotá, sería irreal. Los muchachos han llegado y se han querido meter, y la necesidad hizo que se metieran. Ya esto sería un poco irreal, seguramente para la vuelta va a estar, o para el domingo”, expresó.

Se espera entonces con un frente de ataque comandado por Ángel Correa y, posiblemente, el ingreso al once titular de Rafael Santos Borré.

Entérese de: América anuncia dura baja para el clásico frente a Atlético Nacional: ¿De quién se trata?

Santa Fe vs River Plate (Ida) - 8vos de final de Copa Sudamericana

Fecha: miércoles 12 de agosto.

Hora: 7:30 de la noche.

Estadio: El Campín.