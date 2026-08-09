Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 8 de AGOSTO: números ganadores y premios

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 8 de AGOSTO de 2026

El resultado del premio mayor del sorteo es:

1504 de la serie 044

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.

Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.

Allí tiene dos botones para realizar su apuesta : Loti y LottiRed .

Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.

Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.

Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

Resultados Lotería del Cauca del sábado 8 de AGOSTO de 2026

Este sábado 8 de AGOSTO de 2026 se jugará la Lotería del Cauca a las 11:00 pm

El resultado del premio mayor es:

7411 de la serie 037

¿Cuáles son los premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Resultados de Baloto HOY 8 de AGOSTO de 2026

Este sábado 8 de AGOSTO de 2026, se juegan los acumulados de Baloto y Revancha.

Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores: 05 - 32 - 07 - 33 - 09

Superbalota: 15

Revancha

Números ganadores: 13- 42 - 22 - 12 - 31