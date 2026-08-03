¿No es redonda? Esto dijo la NASA sobre la forma de la Tierra, tras publicar imagen geoide inédita

La idea de la Tierra como una figura completamente redonda ha permanecido en el imaginario de la sociedad desde hace décadas.

Sin embargo, detrás se esconde una realidad compleja que ha sido estudiada por grandes científicos y que hoy revela algo diferente sobre la composición de la tierra con la última visualización revelada por la NASA.

La gravedad no opera de la misma forma en todos los rincones de la tierra, y eso tiene un efecto en la forma del planeta tierra, representado en un modelo llamado Geoide.

¿Qué es el Geoide?

Según National Geographic, el concepto se refiere al modelo matemático y físico que representa la forma real de la tierra, pero no basándose en su apariencia visual geométrica, sino en función de su campo de gravedad.

Cuando agencias como la NASA, señalan que la tierra no es redonda, se refieren a que su fuerza de gravedad no es igual en toda la superficie.

El geoide representa como sería el nivel medio del mar bajo la hipótesis de que la tierra estuviera completamente cubierta por océanos, incluso debajo de los continentes (conectando los océanos entre sí por medio de canales estrechos que cruzan los continentes de lado a lado).

Además, otro condicionante es que los océanos estén completamente inmóviles, sin fuerzas externas actuando sobre ellos (el viento, las corrientes marinas, cambios de temperatura), afectados entonces, solo por la gravedad y la rotación terrestre.

El Geoide es un modelo de referencia de importantes disciplinas que permiten tener un referente común para hacer el cálculo de alturas, elaborar mapas con precisión y tener mediciones geográficas casi que exactas.

La tierra sigue siendo un Elipsoide

Se vuelve importante distinguir el concepto de Geoide de la forma física del planeta. La tierra continúa siendo un elipsoide oblato, con ligeros despuntes por los polos debido a su rotación.

Las deformaciones que se ven en el Geoide no hacen referencia a cambios físicos reales, estas ondulaciones son la materialización de diferencias en la intensidad de la gravedad que son resultado de la distribución fluctuante de la masa en el interior terrestre.

Una visualización con más de 15 años de estudio

La imagen publicada por la NASA se basa en el modelo global de campo gravitatorio GOCO06s solo para satélites.

Este modelo fue basado en el proyecto GOCO (Gravity Observation Combination) y se basó en más de mil millones de observaciones que fueron obtenidas a lo largo de 15 años por 19 satélites que tenían diferentes características complementarias para la observación.

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El aspecto tan particular y con significantes deformidades ha llamado la atención del público. La NASA ya comunicó que dichas deformaciones han sido exageradas unas 10.000 veces para volver visibles diferencias que en realidad son mínimas.

En cuanto a sus dimensiones, el Geoide alcanza aproximadamente 85 metros por encima del elipsoide cerca de Islandia y desciende hasta 106 metros por debajo del sur de la India, cifras que en realidad son diminutas para un planeta con un radio de más de 6.300 kilómetros.

La importancia del modelo Geoide no se reduce solo a especialistas, es un punto de partida importante para transformar las alturas que son medidas por el GPS y convertirlas en alturas reales con respecto al nivel del mar, información fundamental para la construcción de carreteras, edificios, entre otros.

Adicionalmente, en el escenario ambiental, el estudio del Geoide les permite a los científicos analizar el comportamiento de los océanos, hacer seguimiento a cómo evolucionan los Glaciares, estimar las reservas de agua subterránea y profundizar los estudios sobre la estructura profunda de la tierra.

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