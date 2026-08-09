Capacitaciones GRATIS de la DIAN sobre facturación electrónica en agosto y septiembre : fechas y más
Conozca los horarios y las temáticas que se abordarán en las sesiones de capacitación que dispone la DIAN.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dispuso un espacio para que usted asista a un ciclo de capacitaciones donde podrá aprender y saber todo lo referente acerca de la facturación electrónica, tales como dudas frecuentes del sistema y errores comunes que se presentan.
¿Qué es la facturación electrónica?
Es la evolución y alternativa ante la facturación tradicional de papel que presenta la misma validez legal, siendo más fácil de expedir y recibir, al igual que preservar y conservar al encontrarse de manera digital, funcionando como soporte tributario para compras y transacciones de cualquier bien o servicio.
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¿Quiénes deben facturar electrónicamente?
Según el Artículo 7 de la Resolución 000165 de 2023, todo responsable de facturar, deberá hacerlo de manera electrónica, siendo estas las siguientes personas:
- Personas Jurídicas.
- Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA).
- Los responsables del Impuesto Nacional al Consumo (INC).
- Personas Naturales que superen los ingresos brutos de 3500 Unidades de Valor Tributario (UVT), o estén dentro de los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario.
- Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (SIMPLE)
- Comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos
- Personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas.
- Personas que enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN.
¿Quiénes no están obligados a facturar electrónicamente?
Esto es lo que establece el Artículo 8 de la Resolución 000165 de 2023.
- Bancos, corporaciones y compañías de financiamiento.
- Empresas de transporte público urbano o metropolitano.
- Personas naturales no responsables de IVA o INC.
- Cooperativas de ahorro, crédito y organismos cooperativos en sus operaciones financieras.
- Asalariados, pensionados y fondos de empleados
- Prestadores de servicios desde el exterior.
- Personas naturales que solo vendan bienes excluidos o servicios no gravados con IVA con ingresos inferiores a 3.500 UVT.
- Juntas de Acción Comunal (JAC) que no requieran solicitar devoluciones de saldos a favor de IVA.
Si usted es facturador, debe tener en cuenta que puede facturar a través de:
- Proveedor tecnológico.
- Software propio.
- Servicio gratuito de la DIAN.
En cada opción se requiere obligatoriamente un certificado de firma digital.
¿Qué información le pueden pedir y cuál no, como comprador en su factura electrónica?
Al momento de que le realicen su factura electrónica, sepa que no le pueden pedir información adicional aparte de los siguientes datos:
- Nombres y apellidos o razón social
- Número de cédula o NIT
- Un correo electrónico al que se pueda enviar la factura electrónica.
Si presenta inquietudes sobre el tema, la DIAN abrió cuatro sesiones prácticas y gratuitas.
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¿Cuándo y sobre qué tratarán las cuatro sesiones de capacitación de DIAN?
Todas las sesiones se realizan los días martes en horario de 9:00 a 10:00 a. m. por la plataforma de Microsoft Teams.
Martes 11 de agosto de 2026
- Tema: Principales tips de la Factura Electrónica de venta
- Descripción: Guía práctica sobre generalidades, obligaciones, expedición, validación y manejo de contingencias, con recomendaciones para facturar sin errores.
Martes 25 de agosto de 2026
- Tema: Documentos soporte (no obligados) y Nómina Electrónica
- Descripción: Conceptos, requisitos normativos y procedimientos para generar y gestionar correctamente los documentos soporte y la nómina electrónica.
Martes 8 de septiembre de 2026
- Tema: Paso a paso para la habilitación en Factura Electrónica
- Descripción: Orientación clara y detallada del proceso de habilitación en el sistema: requisitos, etapas y consideraciones técnicas.
Martes 22 de septiembre de 2026
- Tema: Hablemos del RADIAN
- Descripción: La factura electrónica de venta como título valor: funcionamiento, actores involucrados y nuevas dinámicas de trazabilidad y negociación.
Según la DIAN, estas capacitaciones están dirigidas a comerciantes, empresarios, contadores y, en general, a toda persona obligada o interesada en facturar electrónicamente.
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