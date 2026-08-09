Capacitaciones GRATIS de la DIAN sobre facturación electrónica en agosto y septiembre : fechas y más

Conozca lo relacionado con la facturación electrónica, siendo facturador o comprador. - Fotos Getty Images

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dispuso un espacio para que usted asista a un ciclo de capacitaciones donde podrá aprender y saber todo lo referente acerca de la facturación electrónica, tales como dudas frecuentes del sistema y errores comunes que se presentan.

¿Qué es la facturación electrónica?

Es la evolución y alternativa ante la facturación tradicional de papel que presenta la misma validez legal, siendo más fácil de expedir y recibir, al igual que preservar y conservar al encontrarse de manera digital, funcionando como soporte tributario para compras y transacciones de cualquier bien o servicio.

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¿Quiénes deben facturar electrónicamente?

Según el Artículo 7 de la Resolución 000165 de 2023, todo responsable de facturar, deberá hacerlo de manera electrónica, siendo estas las siguientes personas:

Personas Jurídicas.

Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA).

sobre las Ventas (IVA). Los responsables del Impuesto Nacional al Consumo (INC).

Nacional al Consumo (INC). Personas Naturales que superen los ingresos brutos de 3500 Unidades de Valor Tributario (UVT), o estén dentro de los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario.

que superen los ingresos brutos de 3500 Unidades de Valor Tributario (UVT), o estén dentro de los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (SIMPLE)

en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (SIMPLE) Comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos

Personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas.

que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas. Personas que enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN.

¿Quiénes no están obligados a facturar electrónicamente?

Esto es lo que establece el Artículo 8 de la Resolución 000165 de 2023.

Bancos, corporaciones y compañías de financiamiento.

de financiamiento. Empresas de transporte público urbano o metropolitano.

urbano o metropolitano. Personas naturales no responsables de IVA o INC.

de IVA o INC. Cooperativas de ahorro, crédito y organismos cooperativos en sus operaciones financieras.

en sus operaciones financieras. Asalariados, pensionados y fondos de empleados

Prestadores de servicios desde el exterior.

desde el exterior. Personas naturales que solo vendan bienes excluidos o servicios no gravados con IVA con ingresos inferiores a 3.500 UVT.

que solo vendan bienes excluidos o servicios no gravados con IVA con ingresos inferiores a 3.500 UVT. Juntas de Acción Comunal (JAC) que no requieran solicitar devoluciones de saldos a favor de IVA.

Si usted es facturador, debe tener en cuenta que puede facturar a través de:

Proveedor tecnológico.

Software propio.

Servicio gratuito de la DIAN.

En cada opción se requiere obligatoriamente un certificado de firma digital.

Consulte cómo realizar o expedir sus facturas de manera electrónica. - Foto Getty Images / Olga Rolenko Ampliar Consulte cómo realizar o expedir sus facturas de manera electrónica. - Foto Getty Images / Olga Rolenko Cerrar

¿Qué información le pueden pedir y cuál no, como comprador en su factura electrónica?

Al momento de que le realicen su factura electrónica, sepa que no le pueden pedir información adicional aparte de los siguientes datos:

Nombres y apellidos o razón social

Número de cédula o NIT

Un correo electrónico al que se pueda enviar la factura electrónica.

Si presenta inquietudes sobre el tema, la DIAN abrió cuatro sesiones prácticas y gratuitas.

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¿Cuándo y sobre qué tratarán las cuatro sesiones de capacitación de DIAN?

Todas las sesiones se realizan los días martes en horario de 9:00 a 10:00 a. m. por la plataforma de Microsoft Teams.

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Según la DIAN, estas capacitaciones están dirigidas a comerciantes, empresarios, contadores y, en general, a toda persona obligada o interesada en facturar electrónicamente.

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