Tabla de posiciones Liga Colombiana Fecha 4: Así quedó tras las victorias de Santa Fe, Tolima y Cali

Con el partido entre Santa Fe y Boyacá Chicó se dio inicio a la cuarta jornada de la clausura de la Liga Colombiana 2026, que tendrá en su programación partidos destacados como América contra Atlético Nacional y Millonarios, que visitará a Independiente Medellín.

Al inicio de la fecha 4, el líder es América de Cali con nueve unidades, seguido de Medellín, también con nueve puntos, mientras que Tolima se ubica tercero con las mismas unidades.

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Santa Fe 2 - 0 Boyacá Chico

Luego de su victoria por Copa Colombia frente a Unión Magdalena, Santa Fe consiguió sus primeros tres puntos, luego de vencer 2-0 a Boyacá Chicó. El partido fue ampliamente dominado por el equipo de Pablo Repetto, que ya piensa en River Plate.

El primero del partido llegó de la mano de Hugo Rodallega, al minuto 54, quien lanzó un remate cruzado tras un pase de Fagúndez. El segundo llegó tras un error de la defensa de Boyacá Chicó que terminó con un autogol de Sebastián Palma.

Con este resultado, Santa Fe se ubica en el pusto 11 con cuatro unidades, mientras que Boyacá Chicó es último sin unidades.

Fortaleza 2 - 0 Cúcuta Deportivo

Fortaleza consiguió su primera victoria en Liga Colombiana tras derrotar 2-0 a Cúcuta Deportivo, que aún no encuentra el camino en el torneo de clausura. El partido comenzó con una intensidad alta, y los Motilones tuvieron oportunidades de irse arriba, pero fue el club capitalino el que logró abrir el marcador; en el minuto 38, Richardson Rivas lanzó un remate imposible de atajar.

El segundo de Fortaleza fue otra nuevamente de Richardson Rivas, que remató con la derecha desde el centro del área, tras una asistencia de Kevin Balanta.

Tras este resultado, Fortaleza es noveno en la tabla de posiciones, con cinco unidades. Mientras que Cúcuta se ubica en el puesto 16 con una única unidad.

Deportes Tolima 2 - 1 Internacional de Bogotá

Deportes Tolima vuelve a encontrarse con la victoria en la cuarta fecha del torneo de clausura de la Liga Colombiana 2026-2. En el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, el equipo de Sebastián Oliveros logró derrotar 2-1 a Internacional de Bogotá y sumar tres puntos.

El primer gol del conjunto Pijao llegó al minuto 11, con un remate de derecha desde el centro del área de Adrián Parra, tras una asistencia de Jorge Hurtado. Antes de que el visitante pudiera reaccionar, nuevamente Tolima anotó. En el minuto 50, Ever Valencia envió un remate cruzado que terminó en el ángulo derecho de la portería.

Cuando todo parecía liquidado, Internacional de Bogotá se metió en el juego, subiendo el ritmo y la intensidad. Su trabajo dio frutos en el minuto 60 cuando Fabricio Sanguinetti remató desde fuera del área, convirtiendo el gol del descuento. Si bien el conjunto bogotano tuvo oportunidad de empatar el juego, falló en la definición, dejando escapar los tres puntos.

Pasto 0 - 2 Deportivo Cali

Deportivo Cali consiguió una victoria importante en la cuarta fecha de la liga, al derrotar como visitante, 2-0 al Deportivo Pasto. El gol del equipo dirigido por Rafael Dudamel llegó al minuto 33, con un zurdazo de Andrés ‘Tití’ Rodríguez, tras una asistencia de Johan Martínez.

Al minuto 60, el Deportivo Cali tuvo la oportunidad de ampliar su diferencia en el marcador; nuevamente, Tití Rodríguez generó peligro en el área rival, sin embargo, el remate de Rodríguez terminó desviado. Tan solo 5 minutos después, Eduard Bello anota el segundo del cuadro azucarero.

Tabla de posiciones Liga Colombiana

Así va la tabla de posiciones tras las victorias de Santa Fe, Fortaleza, Deportes Tolima y Deportivo Cali.