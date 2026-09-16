Repetto, autocrítico tras eliminación de Santa Fe de Sudamericana: “Tuvimos que hacer gol en Bogotá”

Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de perder 2-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final ante Vasco, por los goles de Bruno Duarte (37′) y David Correa (65′). El conjunto Cardenal se vio superado y no tuvo un partido ni cercano al fútbol que venía mostrando en los más recientes encuentros a nivel nacional e incluso los internacionales.

Al término del encuentro, Repetto analizó la serie ante los brasileños y recalcó que la falta de efectividad, así como el hecho de no haber podido marcar en Bogotá, le pasó factura al cuadro Cardenal, pues al momento de encontrarse en desventaja, ese gol ayudaba a sopesar los momentos.

Lo que dejó el partido: “La cancha para los dos estaba rápida. Necesitábamos la pausa en los controles, que eran más difíciles. El primer tiempo teníamos una situación clara. Ellos la del gol y nos vamos en desventaja en un partido parejo, disputado, más luchado de lo normal por el gramado. Comienza el segundo tiempo, estábamos a un gol y recibimos el segundo que hizo que por momentos nos saliéramos de la línea”.

Pesó la falta de gol en Bogotá: “Debíamos buscar dos goles para igualar la serie y eso nos jugó en contra porque nos desdibujamos, perdimos el orden. Estábamos muy expuestos atrás y no pudimos ponernos en partido para pelear la serie sobre el final. Una serie donde tuvimos que hacer el gol en Bogotá y nos condicionó. De visita se hace complicado y el segundo fue lapidario para las aspiraciones que teníamos”.

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El dolor por la eliminación: “Estos partidos de visitante, contra un rival que te exige, sabíamos que debíamos ser efectivos. En la serie no pudimos convertir un gol y generamos por ahí seis situaciones. Terminas pagando en una serie de 180 minutos, también porque tiene jugadores a la altura de la competencia. Hoy estamos dolidos. Habíamos tenido una gran ilusión, pero el equipo terminó dejando todo, un poco desorganizado al final por necesidad, pero nada para reprochar. Esto es de goles”.

Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza: “Sabemos que son jugadores que tienen uno contra uno, son conocidos por ser colombianos. Si uno analiza los dos goles, son desbordes por derecha que sabíamos que era virtud de ellos. Nos tiran dos centros por derecha y cierran del lado izquierdo. Hay virtud del rival y pasa esto de que se nos lesiona Emerson en el primer gol y bueno, con un jugador más ofensivo no tuvimos más contención”.