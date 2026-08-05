Tabla de Reclasificación: Así quedó tras triunfos de Millonarios y Medellín en Liga Colombiana

Avanza la tercera fecha del torneo de clausura de la Liga Colombiana, y con el paso de las jornadas va tomando relevancia la tabla de reclasificación, que define la participación de los equipos colombianos en los torneos internacionales de la Conmebol, Copa Libertadores y Copa Sudamericana en la temporada 2027.

Junior, como campeón del torneo de apertura, tiene definida su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año y el campeón del torneo de clausura clasificará directamente a esta ronda directa.

Durante la tercera jornada de la Liga BetPlay, Millonarios y Deportivo Independiente Medellín sumaron 3 puntos, que aumentan sus puntos de reclasificación.

Así se definen los cupos a Libertadores y Sudamericana 2027

La reclasificación es importante por la distribución de los cupos de los equipos colombianos para los torneos internacionales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los dos cupos directos a la Copa Libertadores del 2027 están reservados para los campeones de la Liga, tanto en el torneo de apertura como en el de clausura.

Por otro lado, de acuerdo con el reglamento de la Dimayor, la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores será para los dos equipos con mejor puntaje a lo largo del año en la reclasificación, mientras que los tres siguientes en la tabla tienen un lugar asegurado en la Copa Sudamericana. Mientras que el cupo restante es para el campeón de la Copa Colombia.

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Así va la lucha por los cupos internacionales

La tabla de la reclasificación es clave para aquellos equipos que no logran quedar campeones en ninguno de los dos torneos del año y clasificarse directamente, y que quieren participar en torneos internacionales, a través de los buenos resultados en ambos semestres.

De momento, Nacional se mantiene como el líder de la tabla anual, seguido por Junior, que fue el que se coronó en el primer semestre, mientras que Tolima estaría ocupando la otra plaza a la fase previa de la Libertadores.