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07 ago 2026 Actualizado 13:08

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Más ayudas humanitaria para La Guaira: ya suman 299 camiones enviados desde Colombia

Autoridades del Táchira agradecen a los colombianos por su apoyo con los damnificados por el doblete sísmico.

Salieron desde la frontera las primeras toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela. / Foto: Carlos Iván Márquez.

Salieron desde la frontera las primeras toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela. / Foto: Carlos Iván Márquez.

Salieron desde la frontera las primeras toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela. / Foto: Carlos Iván Márquez.
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Un mes y medio después del doblete sísmico que sacudió a Venezuela y que dejó centenares de damnificados, se continua enviando ayudas humanitarias desde Colombia hacia el vecino país.

En las últimas horas, desde el estado Táchira partieron diez tractomulas con ayudas humanitarias hacia La Guaria, de las cuales ocho habían llegado a territorio venezolano desde Colombia, gracias al trabajo continuo de la Fundación Juntos se Puede.

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Ya son 299 camiones con insumos para los afectados

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades venezolanas, 299 tractomulas con ayudas humanitarias han sido enviadas desde Colombia hacia Venezuela durante este mes y medio.

“Ya ha transcurrido aproximadamente mes y medio de la lamentable tragedia que ocurrió en las costas de Venezuela, especialmente en el estado La Guaira. Desde aquí, desde Protección Civil de nuestro estado Táchira, sigue saliendo la ayuda humanitaria”, expresó Freddy Bernal, gobernador del Táchira.

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Por su parte, Carlos Buriticá, uno de los responsables de coordinar el traslado de la ayuda proveniente desde Colombia, explicó que, además de alimentos e insumos de primera necesidad, también han transportado kits de herramientas y de hidratación destinados a los equipos de búsqueda y rescate que permanecen desplegados en las zonas afectadas.

Los envíos forman parte de una operación humanitaria que continúa activa con el objetivo de garantizar el abastecimiento de productos esenciales para las familias damnificadas por el doble sismo.

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Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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