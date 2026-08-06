Cinco niñas nortesantandereanas fueron premiadas en el Concurso Nacional de Escritura. / Foto: Ministerio de Educación.

Norte de Santander

Tres estudiantes del Colegio Santo Ángel de la Guarda, una de Colegio Cardenal Sancha y una más de la Institución Educativa Técnico Rafael García Herreros fueron premiadas por parte del Ministerio de Educación Nacional -MEN- por sus historias de paz presentadas en el Concurso Nacional de Escritura.

En total 6.533 personas participaron en todo el país, de los cuales, 40 obras fueron reconocidas por el MEN, cinco de ellas están en Norte de Santander, siendo uno de los departamentos con mayor reconocimiento.

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Se trata del Concurso Nacional de Escritura 2026: Historias de Paz, donde el gobierno nacional exaltó las obras literarias presentadas por los participantes por su calidad literaria y por transmitir mensajes de esperanza, reconciliación y construcción de paz.

En total, 5.962 cuentos y 571 ensayos, fueron presentados en este concurso, donde se abordaron temas como la solidaridad, la reconciliación, el cuidado del medio ambiente, la resolución de conflictos y la memoria de las comunidades, las escuelas y las familias.

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“Cada historia recibida demuestra que la paz también se construye desde las aulas, los hogares y los territorios. Escribir es una forma de expresar lo que somos, preservar nuestra memoria y abrir caminos para el diálogo y la convivencia”, afirmó a viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina.

¿Quiénes son las ganadoras?

Las cinco representantes de Norte de Santander que dejaron el alto el nombre del departamento son:

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Aranis Yazaira Arrieta Pérez de la Institución Educativa Técnico Rafael García Herreros de Cúcuta, con su obra “ Nelson y el camino q no eligió” , un cuento infantil que habla de resiliencia, perdón y segundas oportunidades que invita a reflexionar sobre la paz.

de la Institución Educativa Técnico Rafael García Herreros de Cúcuta, con su obra , un cuento infantil que habla de resiliencia, perdón y segundas oportunidades que invita a reflexionar sobre la paz. Emma Sofía Vergel Muñoz del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta con “Las nubes peleonas” , un cuento infantil que resalta el valor de la reconciliación y la esperanza mediante una emotiva historia llena de sensibilidad.

del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta con , un cuento infantil que resalta el valor de la reconciliación y la esperanza mediante una emotiva historia llena de sensibilidad. María José Bustos Torres del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta con “Donde nacían los abrazos” , un cuento infantil que destaca la empatía, el perdón y la importancia de resolver los conflictos desde el diálogo.

del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta con , un cuento infantil que destaca la empatía, el perdón y la importancia de resolver los conflictos desde el diálogo. Manuela Alejandra Rincón Suárez del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta con ¿Quién quería ser? , un cuento infantil que habla sobre la búsqueda de la identidad, la reconciliación con las propias raíces y el crecimiento personal.

del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta con , un cuento infantil que habla sobre la búsqueda de la identidad, la reconciliación con las propias raíces y el crecimiento personal. Fernanda Castro Carrillo del Colegio Cardenal Sancha de Cúcuta con “Cuando el cielo dejó de ser azul”, un cuento infantil que reflexiona sobre los efectos de la guerra y la importancia de preservar la paz y la esperanza.

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Niñas, niños y jóvenes lideraron la convocatoria

Uno de los aspectos más destacados del concurso fue la participación de las nuevas generaciones. Más del 85 % de las obras fueron escritas por niñas, niños y jóvenes, con 2.820 textos en la categoría infantil y 2.798 en la categoría juvenil, consolidando este espacio como una plataforma para impulsar el talento literario desde edades tempranas.

En total 44 evaluadores y 14 jurados hicieron parte de este Concurso Nacional de Escritura, que contó con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander.

Las obras literarias premiadas integrarán el libro digital Historias de paz 2026.