Catatumbo: asesinato de firmante de paz en Ocaña eleva a siete las víctimas en Norte de Santander

Norte de Santander

Tras conocerse el homicidio de Wilfred Lindarte Carrascal, firmante del Acuerdo de Paz, en Ocaña, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) confirmó que ya son siete los firmantes asesinados en el departamento desde el inicio de la crisis en la región del Catatumbo.

“Es un firmante de paz que había estado haciendo su proceso aquí en el departamento, específicamente en el municipio de Convención, lo habíamos acompañado durante todos estos años y lamentablemente por la crisis él había salido del territorio”, expresó Lorena Corvera, directora de la ARN en Norte de Santander.

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Resaltó además que “no teníamos conocimiento que estaba en Ocaña, o sea, estaba como viniendo de manera intermitente” como mecanismo para evitar ser una nueva víctima en la región.

Lo anterior vuelve a despertar las alertas sobre esta población, teniendo en cuenta que, tras al deterioro de seguridad al norte del departamento, en los últimos 18 meses, más de 218 firmantes han tenido que salir del territorio y otros cinco se encuentran desaparecidos.

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521 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia

De acuerdo con la funcionaria, desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia hasta la fecha, han sido asesinados 521 firmantes en las distintas regiones del país. Cifra que deja en evidencia la necesidad, según la ARN, de fortalecer las acciones de protección, prevención y lucha contra la estigmatización hacia la población que decidió apostarle a la paz y dejar las armas.

“La tarea sigue siendo muy larga. Nosotros buscamos proteger la vida mediante acciones de prevención y de no estigmatización, porque los imaginarios construidos alrededor de los firmantes terminan poniéndolos en situaciones de riesgo”, afirmó.