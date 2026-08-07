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07 ago 2026 Actualizado 13:02

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Cúcuta

Alcalde de Cúcuta le reclama al gobierno mayor seguridad

El mandatario asiste a la posesión del jefe de Estado

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta. Foto: Alcaldía de Cúcuta.

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En medio de las expectativas que genera la llegada del nuevo gobierno con Abelardo de La Espriella, el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo demando al nuevo Jefe de Estado mayor seguridad para esta zona del país.

El mandatario municipal reconoció los brotes de violencia que se han venido generando y que provocan alarmas en la ciudadanía en general.

“Nosotros necesitamos avanzar en el pie de fuerza, seguir apoyando con tecnología moderna a nuestra fuerza pública y blindar la seguridad de los factores generadores de violencia en el área metropolitana” dijo a Caracol Radio el mandatario.

Explicó que “existe la preocupación porque lo que pasa en el Catatumbo se ha venido trasladando a la ciudad y eso no lo podemos permitir. necesitamos el apoyo del gobierno nacional para hacerle frente a esta problemática.

Indicó finalmente que, con la representación en la cartera de Defensa del general Jorge Mora se espera apoyo y colaboración para superar las dificultades que tiene la capital nortesantandereana por culpa de las organizaciones al margen de la ley.

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